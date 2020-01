Joan Roca destaca "el momento extraordinario" que vive la gastronomía de Gran Canaria en el arranque de Madrid Fusión

Las Palmas de Gran Canaria/ El prestigioso chef del restaurante El Celler de Can Roca, Joan Roca, destacó hoy en el arranque de Madrid Fusión "el momento extraordinario" que vive la gastronomía de Gran Canaria tras conocer las propuestas del Cabildo en el congreso gastronómico más importante de España que reúne en Madrid a profesionales, cocineros de reconocimiento internacional, expertos y primeras marcas del sector de la restauración.



"Gran Canaria está en un momento extraordinario y no es un tópico, sino que hay una evolución y una revolución que traspasa los límites de la Isla y está llegando a la Península", destacó el poseedor de tres Estrellas Michelin, que aprovechó la ocasión para departir con los profesionales isleños que estos días promocionan la gastronomía de la tierra en Ifema.

Roca explicó que escucha hablar continuamente sobre Gran Canaria a gente influyente en el mundo de la gastronomía, que ya empieza a entender que es un destino gastronómico importante y no solo por sus "maravillosos quesos".

"Y esto es bueno que pase y que los cocineros de Gran Canaria entiendan que la gastronomía es una herramienta poderosa y un recurso turístico de primer orden que hay que poner en valor. Y lo están haciendo. Hay talento en las cocinas, son conscientes de que tienen a su alrededor un patrimonio extraordinario en forma de productos y tradiciones, y lo están mostrando al mundo con orgullo", agregó.

Roca, quien ofreció hoy en Madrid Fusión la ponencia 'Cocina sostenible, una mirada esencial', recomendó a los cocineros isleños que miren a su alrededor porque tienen un tesoro, es decir, que miren a su tierra y a sus tradiciones, además de mirar a los ojos a sus productores, a la gente que cuida los rebaños, que hacen los quesos, que cultiva y que pesca, para que estrechen esa complicidad y relación.

Todo ello, para que juntos pueden crear un ecosistema maravilloso de gastronomía, de riqueza económica y que sean conscientes que lo importante es que el producto y la esencia sea local, aunque la inspiración sea global. El mayor de los hermanos Roca disfrutó de una deliciosa mojama de atún y sobrasada de lubina de Aquanaria en Ifema.

Tradición y modernidad

Gran Canaria apostó por mostrar de manera dinámica la tradición y la modernidad de la oferta gastronómica del destino durante la primera jornada en Madrid Fusión. La escenificación de una tienda de aceite y vinagre para ofrecer los sabores más tradicionales de la Isla sorprendió a los asistentes en uno de los dos espacios del Cabildo.

En este espacio, al que da la bienvenida una imagen de Benito Pérez Galdós, los protagonistas fueron el chorizo de Teror (Terorero) sobre pan artesano de millo, matalahúva y de puño de Amaro, además del queso de Flor, curado de oveja y semicurado de cabra y oveja de las queserías Cortijo de Caideros y Altos de Moya, y los vinos tinto y blanco de las bodegas Eidan y Señorío Cabrera.

A ellos se sumó la repostería tradicional a base de suspiros y bizcochos de Moya, garapiñones de Agaete y mazapán de Tejeda.

Por otro lado, en el espacio de Saborea Gran Canaria, ubicado en el stand de Saborea España, la plataforma nacional para potenciar el turismo y la gastronomía, se dieron a conocer las Rutas Gastronómicas de la Isla y las elaboraciones marinas modernas con productos locales: aguachile de tuno indio con lubina y remolacha, y pulpo en tomate con requesón de oveja, tomates cherris y reducción de vinagre de cerveza, a cargo del cocinero Ángel Palacios del restaurante La Barra by Traddiction.

Además, Gran Canaria exhibió hoy en el escenario del espacio Saborea España el exótico café de Agaete en una cata degustación.

Gran Canaria aterrizó así en Madrid Fusión 2020 con esta propuesta de la Consejería de Soberanía Alimentaria y el Patronato de Turismo para exponer ante los mejores profesionales y cocineros del mundo, prensa gastronómica internacional y expertos del sector agroalimentario, el excelente momento en el que se encuentra su gastronomía y la calidad exquisita de sus productos.

