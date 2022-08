El Cabildo convoca hasta cuatro millones de euros en ayudas al sector ganadero para paliar la subida del pienso

Las Palmas de Gran Canaria/ El Servicio de Agricultura, Pesca y Ganadería ha convocado una subvención extraordinaria de hasta cuatro millones de euros para compensar el incremento del precio de la alimentación animal debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El objeto estratégico que se pretende con esta convocatoria de subvención es evitar la desaparición a corto y medio plazo del sector ganadero debido al alza de las materias primas de alimentación animal.



La convocatoria se realiza por un importe máximo total de tres millones de euros (3.000.000 €). Además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, se fija una cuantía adicional por importe máximo de un millón de euros (1.000.000 €), cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. En cualquier caso el importe de la subvención deberá respetar las reglas de acumulación de ayudas fijadas en el Marco Nacional Temporal, cuyo máximo por persona beneficiaria se establece en 35.000,00 euros. Todo ello sin perjuicio de los cambios efectuados en dicho límite por ulteriores modificaciones de dicho Marco que tengan lugar con carácter previo a la resolución de concesión de la presente subvención. Teniendo en cuenta los límites legales, se realizarán cuantos prorrateos sean necesarios hasta agotar el crédito presupuestario disponible.

Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones ganaderas radicadas en Gran Canaria. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas. Por ello, la fecha de inicio es el 22/08/2022 y la fecha de finalización el 19/09/2022.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de cuatro (4) meses. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el BOP de Las Palmas.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Respuesta a la crisis

Los problemas en las cadenas de distribución tras el final de la fase más crítica de la pandemia, el incremento continuado de los precios de la energía y la escasez de cereales y otras materias primas, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, han tenido un fuerte impacto en la ganadería de Gran Canaria, un sector en el que los insumos tienen un peso relativo sobre los costes de explotación de entre el 60% y el 80%.

En este contexto, las ayudas extraordinarias aprobadas por el Cabildo de Gran Canaria han sido fundamentales para garantizar la viabilidad y continuidad del sector. El pasado mes de marzo la institución insular lanzaba una convocatoria dotada con dos millones de euros en subvenciones a las y los titulares de las explotaciones ganaderas de la Isla, para compensar el incremento de los precios de la alimentación de sus animales que se ha derivado de la crisis de la COVID-19 y, con ello, intentar evitar la desaparición a corto y medio plazo del sector.

No obstante, la escalada continuada de los precios y una inflación que alcanzaba los dos dígitos por primera vez en casi 4 décadas siguen poniendo en apuros a un sector que en su mayoría está formado por pequeñas explotaciones. De hecho, el 99,3% de las explotaciones de bovino de Gran Canaria tienen menos de 543 cabezas de ganado.

De acuerdo con las estimaciones de los expertos de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, basadas en los datos de un estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si se tiene en cuenta que en la Isla existe un ganado equivalente a 13.000 vacas adultas y se considera un consumo medio de este pienso de 4,7 toneladas anuales por cabeza, se concluye que, en 2021, el sector ganadero grancanario soportó un sobrecoste de 3,4 millones de euros solo por la compra de estos alimentos.

Por ese motivo, en el pleno del Cabildo del mes de junio, se aprobó un nueva subvención de 3 millones a los ganaderos con la que puedan compensar, en parte, el incremento del coste de los insumos para el alimento del ganado.