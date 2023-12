La Swim Week by Moda Cálida busca nuevas vías de colaboración para su internacionalización

Gran Canaria/ La consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, junto al equipo del programa Moda Cálida y la directora de internacionalización de la Cámara de Comercio, Begoña Cañete, se reunió hoy con el CEO del Fashion Council de Berlín -encargado de la gestión en inglés de la semana de la moda en el país alemán- Scott Lipinski, para trabajar en una nueva estrategia de cara a la pasarela Swim Week by Moda Cálida.

Lipinski, quien asistió como invitado a la última pasarela y arrancó su relación con el programa Moda Cálida hace dos años -desde que el gobierno insular iniciara su política de internacionalización de la pasarela- elaborará con toda la información recabada desde entonces y en este encuentro, un plan estratégico que presentará en el mes de enero con medidas concretas para seguir con la internacionalización de la pasarela, para seguir seguir, en definitiva, "haciendo crecer el evento y convertirlo en una plataforma única en el mundo no sólo para presentar la moda baño sino de encuentro e intercambio a nivel creativo, empresarial, etc. y todo entorno al espíritu de la Isla", explicó la consejera.

"Gran Canaria es un lugar especial, no sólo para el turismo sino especialmente para la moda baño. Estoy convencido de que una fuerte estrategia de internacionalización fomentará el espíritu de la Isla desde un enfoque más elevado", aseguró Lipinski.

"Contar con la asesoría de Lipinski, cuya experiencia y conocimiento del sector de la moda es reconocido a nivel europeo, es un valor para nuestra pasarela que sin duda nos va a ayudar a seguir dando saltos de calidad", añadió la consejera al término de la reunión.