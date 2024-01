Las empresas de Tenerife dispondrán de 200.000 euros para su internacionalización

En total, gracias a la cofinanciación de la Corporación insular, las empresas dispondrán de casi 200.000 euros de ayudas de Feder a través de los programas de Internacionalización de Cámara de España que gestiona la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Esto permitirá que las empresas puedan participar en las 10 misiones comerciales que se han programado para 2024 y presentarse al programa Xpande Digital, que tiene por objetivo ayudar a vender más por internet. Así lo explicaron hoy, 18 de enero, en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, que estuvo acompañado por el director insular, Pedro González, junto al presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Arturo Escuder.

Lope Afonso asegura que "la Cámara de Comercio es un aliado estratégico de Tenerife, de su tejido empresarial, ayudándolo a crecer, y esa vocación estratégica se desarrolla en la internacionalización. Hay que salir mejor y de una manera más efectiva al exterior. Con ello, contribuimos a dar oportunidades de negocio a nuestras empresas, también generamos intercambios económicos que favorecen el equilibrio de nuestro balance comercial, mitigamos la dependencia del exterior en cuanto a suministros y abastecimientos en general, y fortalecemos y hacemos crecer el empleo. Vamos a reforzar nuestras acciones en esta materia en los próximos ejercicios".

Pedro González señala que "queremos ser una herramienta útil para que aquellas empresas y autónomos que quieren externalizar sus servicios o productos puedan hacerlo con programas como Tenerife más Global y Tenerife Licita, que hay que impulsarlos. En Tenerife hay mucho talento y lo podemos exportar hacia el exterior. Quiero agradecer la labor que viene haciendo en esta materia la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife".

Arturo Escuder dijo que "se ha programado la realización de diez misiones comerciales, el doble de las que hicimos el año pasado. Aquí se incluyen las ferias de turismo de Alemania y Londres, que junto a Fitur son los tres principales eventos del sector. También acudiremos a la feria más importante del sector de la animación, que se hace en Annecy, Francia, y como novedad iremos a la feria de Hamburgo del sector náutico y a la de Oporto del sector de la cosmética". Escuder resalta que "se trata de una multitud de acciones que van encaminadas a que la Isla sea más internacional y esté más abierta con el mundo".

Los destinos elegidos para este año tanto para la realización de misiones comerciales como la asistencia a ferias internacionales en el extranjero son los siguientes: las dos principales ferias de turismo (feria ITb de Berlín y World Travel Market de Londres), la visita a la feria de animación de Annecy, la feria Expocosmética de Oporto y el encuentro para empresas licitadoras de Naciones Unidas. Respecto a los destinos de las misiones comerciales se ha programado acudir a Colombia, Costa Rica, Chile, Costa de Marfil y México. No obstante, también se han reservado otros destinos como Senegal, Cabo Verde, Ghana, Uruguay, Perú, Sudáfrica o Namibia para el caso de que se produzcan cambios. Las empresas interesadas contarán con una bolsa de viaje que incluye desplazamiento y alojamiento, así como el coste de la entrada a la feria, el gasto de agenda de trabajo y de traductor. Después de realizar la acción podrán solicitar el reembolso del 85% de los gastos con los límites que marca el programa.

Respecto al programa Xpande Digital que ayuda a vender más por internet, este año se incrementa el importe de las ayudas que recibirá cada una de las empresas beneficiarias, que pasa de 4.000 a 5.000 euros. Además, se mantiene la gratuidad de la consultoría que reciben las empresas. Las empresas participantes reciben un informe de ITV donde se analizan todos los fallos que presenta una web. Esta información se complementa con un análisis de potencialidades en márketing digital sobre el destino internacional que haya indicado.

El programa Tenerife más Global se mantiene como la puerta de entrada para ayudar a las empresas a dar sus primeros pasos en la internacionalización. Además, este año, amplía su alcance en dos vertientes. Por un lado, se va a trabajar en detectar empresas de la Isla que tengan la capacidad de vender sus productos o servicios en el exterior. Al mismo tiempo. Se crea un laboratorio de la exportación (Export Lab) que tiene por objetivo aprender las últimas tecnologías para la internacionalización, con el propósito de acelerar y facilitar la operativa de las empresas que ya venden fuera de Canarias. Con esta intención, se pondrán en marcha diferentes talleres tácticos para las empresas con algunos de los mayores expertos nacionales en sus diferentes categorías. Dentro de las temáticas que se van a desarrollar está la obtención de información, la utilización de inteligencia artificial tanto en acciones de promoción como en gestión y la automatización de procesos para ahorrar tiempos.

La pertenencia de la Cámara de Comercio a la Red Europea de Negocios (Enterprise Europe Network en sus siglas en inglés) permite que las empresas de Tenerife puedan encontrar proveedores, distribuidores o clientes en los cerca de 50 países europeos y no europeos que forman parte de esta asociación empresarial. Este año se fomentará el conocimiento de nuevos mercados con conexiones directas con organismos intermedios de los países de destino.

Acercar las licitaciones internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a las empresas de Tenerife es el objetivo prioritario que se ha establecido este año el equipo de Tenerife Licita, que ayuda a las empresas a ganar concursos de organismos internacionales. Más de 4.000 empresas de toda España se han apuntado como posibles proveedores de la ONU en cualquiera de sus 30 agencias y de estas 34 son de Tenerife y han sido asesoradas por el programa que impulsa el Cabildo Insular. Los concursos ganados por las empresas españolas se han incrementado en un 46% en los últimos cinco años, alcanzando un volumen de negocio de 134 millones de dólares. No obstante, se seguirá trabajando junto a otros organismos como el Banco Mundial o los bancos regionales como el Banco Asiático de Desarrollo, cuyos técnicos harán una visita a Tenerife la próxima semana para reunirse con empresas que les ayude a lograr un desarrollo turístico sostenible.

Por último, destacar la colaboración entre el Cabildo y la Cámara de Comercio, junto a la delegación territorial del Ministerio de Comercio y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la empresa pública de promoción del Gobierno de Canarias (Proexca). Esto permite que las empresas reciban el mejor asesoramiento y ayuda con independencia del organismo público al que acudan, ya que se proporciona información de cualquiera de los programas de ayudas que tienen a su disposición.

Guía aduanera

El director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro González, presentó la Guía 'Cómo enviar tus productos desde Canarias' que tiene por objetivo explicar a las empresas de la Isla los diferentes mecanismos que tienen a su alcance para enviar muestras o productos al exterior. Este documento de 12 páginas recoge desde los pasos que tiene que dar una empresa para darse de alta ante la aduana, a los tipos de controles e impuestos que tiene en el resto de la Unión Europea. También se explica los mecanismos que tiene para enviar muestras o los procedimientos para acudir a una feria internacional. Por último, analiza las ventajas que tienen a su alcance las empresas canarias para enviar productos, como el sistema simplificado si exportan productos de menos de 150 euros al resto de la Unión o las ventajas que tienen por hacer envíos a la Península Ibérica. Por último, también se ha recogido los procedimientos que hay a través de la empresa pública Correos, ya que suele ser un medio de transporte habitual por muchas empresas y especialmente por quienes empiezan su proceso exportador. Esta guía se ha elaborado a través del Programa Tenerife más Global que financia al 100% la Corporación Insular. También se ha elaborado en inglés como una herramienta más en la promoción de la Isla como destino en la atracción de inversión extranjera. Este documento complementa a la Guía para la Exportación e Importación desde Canarias, que explica los diferentes controles que puede tener una mercancía tanto si entra como si sale de Canarias al exterior.