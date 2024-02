El Cabildo promociona a 17 empresas en ferias nacionales e internacionales a través de Tenerife Moda

Tenerife/ La iniciativa se enmarca dentro del plan estratégico para el sector.

El Cabildo de Tenerife, a través de Tenerife Moda, ha promocionado a 17 empresas del sector tanto en ferias nacionales como internacionales en los dos primeros meses del año. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Estratégico de Tenerife Moda 2024-2027 cuyo objetivo es el de elevar los estándares de calidad y sostenibilidad de la industria de la moda tinerfeña.



El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, recuerda que el citado plan es esencial para consolidar la posición de Tenerife como un epicentro de la moda y un referente en innovación y sostenibilidad en la industria. "Uno de los ejes de actuación es el de la promoción y comercialización, es decir, implementar estrategias de promoción para aumentar la visibilidad de Tenerife Moda en mercados nacionales e internacionales. Esto incluye la participación en ferias y eventos de moda, con la colaboración de agencias de promoción y marketing", señala Medina.

Durante estos meses varias marcas relacionadas a Tenerife Moda han participado en diferentes ferias, tanto locales, nacionales como internacionales. Un ejemplo de ellas son las siguientes ferias que se señalan a continuación.

BABY KIDS SPAIN + FIMI. El evento de referencia de la moda infantil y teen, calzado, puericultura, juguetes y productos afines, que aúna calidad, innovación y diseño en un mismo espacio. En ella participaron marcas como Javilar Kids y Metepatas Kids. Las marcas que formaron parte de la feria comentaron lo contentas que quedaron, ya que pudieron conseguir varios nuevos contactos y clientes gracias a ella.

MOMAD. Es el punto de encuentro para profesionales del sector textil y de la moda, en el que fidelizar relaciones comerciales y abrir nuevas oportunidades de negocio. MOMAD ofrece contenidos enfocados al desarrollo fomentando la digitalización, innovación y sostenibilidad, y apoyando a jóvenes diseñadores. En ella participaron marcas como Calmas by Paz, Makanuda, Green Bags Canarias, Javilar Woman y By Loleiro Atelier.Las marcas presentes en esta feria también salieron de ella con varios nuevos contactos y clientes. Las marcas adheridas a Tenerife Moda se diferenciaron del resto con su calidad-precio, y su singularidad.

BISUTEX. Es el principal instrumento para la difusión de tendencias y novedades de sector de la bisutería, los complementos y la marroquinería. Organizada por IFEMA MADRID, se celebra dos veces al año. Su amplio catálogo de expositores incluye compañías emergentes y firmas consagradas de relevancia internacional. Con un claro compromiso con el futuro del sector, Bisutex ofrece actividades y contenidos enfocados al desarrollo fomentando la digitalización, innovación y sostenibilidad. En ella participaron marcas como Farobag, Nok, Handcrafted, Malamata, Tempus by Cristo Velazquez, Roselinde, Hammerhoj Design, Cuerismoss y Agostina Santini. Además, cabe destacar, la Feria Fashion Week de Paris que se celebra esta semana y que cuenta con la asistencia de By Loleiro y Mado Vigarok.

Por su parte, las marcas hacen énfasis en el gran número de clientes y nuevos contactos que han conseguido a través de su participación en ellas. De igual manera, agradecen al Cabildo de Tenerife y a Tenerife Moda por la oportunidad brindada, y la confianza depositada en ellas para formar parte de estos proyectos, y darles diferentes oportunidades de ser visibles para el resto del mundo.

