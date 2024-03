Tras dos años de trayectoria, el Canary Market Place se consolida como espacio de promoción del talento y el sello local

Las firmas del ámbito del diseño, la moda, la artesanía y el arte, exhibirán sus creaciones tanto en stands al aire libre como en la zona interior del recinto. Sus obras tienen sello canario, y aunque la mayoría provienen de La Laguna u otros municipios tinerfeños, también contará con sellos de otras islas como La Palma Artesanía.

Además de un espacio para el arte 'made in canarias', este evento, cuya entrada es gratuita, se distingue por ser un lugar de ocio para toda la familia. Este fin de semana estará repleto de actividades infantiles y para adultos, amenizado por actuaciones musicales y un servicio gastronómico que incluye tapas, desayuno, cócteles, dulces y tartas de López Echeto, además de reservas para 'brunch'.

Abrirá sus puertas el sábado 23 en un horario de 11:00 a 21:00 horas, y el domingo 24 de 11:00 a 20:00 horas. Apoyan esta iniciativa la asociación de empresarios La Laguna Zona Comercial, La Atalaya Eventos, y Avanti Clinic, así como la colaboración de Tirma y Libbys.

Para más información, métodos de inscripción y participación en las actividades en sus redes sociales @canarymarketplace y en su web oficial canarymarketplace.com

Cerca de 45 marcas para representar el talento del Archipiélago

El Canary Market Place se posiciona como uno de los eventos de apoyo al comercio local más destacados de La Laguna, debido al éxito cosechado en sus ediciones anteriores y a la amplia representación de firmas canarias.

Entre ellas destacan marcas infantiles, como Misslazos, Smil3s e Innovakids; de diseño, como Toleta Canarias; del sello Tenerife Moda, como Azusal, Handcrafted o Farobag; y firmas laguneras como Oë Gafas de Madera o Sensaciones LoveShop.

La artesanía cobra un papel protagonista, de la mano de Karin y Punto, o los complementos de QuéChachi, María Cantalapiedra, Arual o La Palma Artesanía. En esta ocasión, también contará con la participación de la artista Rebeca Herraiz e Ilustraciones Peludos. Destaca, asimismo la presencia del caricaturista canario Zaguán de Carlines durante la jornada del sábado, de 12:00 a 14:00 horas.

El evento también lleva un sello sostenible, con la participación de marcas como Naturalglide o Algodón en Verde; y marcas de cosmética y productos naturales como Naturamma CBD, scents by Alena, Wildpretii, Mica Candles o (C)alma.

Un cóctel de actividades para toda la familia

La programación del fin de semana incluye más de 10 actividades paralelas a los stands, donde convergen el ocio, la música, la gastronomía, el deporte y la cultura.

Aprovechando las instalaciones del club hípico y su equipo de profesionales, el Market ofrece un servicio de concienciación medioambiental y de cuidado animal con la actividad "Cuidamos a los ponis", así como una experiencia deportiva para menores de 8 a 16 años con las "Clases de iniciación para montar a caballo".

Dentro de la programación infantil también destaca los Hinchables, el cantajuegos "Historias de mamá", y el "Taller Sensorial" con Children Bees, en el que tendrán la oportunidad de explorar el mundo con herramientas de aprendizaje basados en el uso de los cinco sentidos.

Por otra parte, el público podrá participar en la charla "Madres y conciliación", un espacio de entendimiento, acompañamiento y escucha para mujeres. Las ponentes serán Jennifer Montesdeoca, psicóloga experta en emociones; Laura Abrante, directora de la clínica de Fisioterapia LAE; María, influencer especializada en contenido familiar en su cuenta @dobleparallevar; y Patricia Guanche, creadora de contenido sobre maternidad y cocina saludable en su perfil @aprendeconmama.

Las jornadas estarán acompañadas de música desde su apertura hasta el cierre, sumado actuaciones en directo. Con una trayectoria de más de 20 años en el mundo musical, el cantante Shane llega a Nueva Atalaya desde Irlanda para presentar su colección de covers de éxitos reconocidos de artistas como Ed Sheeran, Bob Marley, The Eagles, y muchos más.

Asimismo, los DJs David Manso y Nico López serán los encargados de clausurar las jornadas de sábado y domingo, respectivamente.

El Canary Market Place conmemora su XI edición proponiendo un plan completo para disfrutar de un fin de semana en compañía, dando voz al talento de las Islas y apostando por el comercio local; dos piezas fundamentales que han convertido este market en uno de los más cotizados del municipio lagunero.