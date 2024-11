1.000 € en compras caídos del "cielo"

Las Palmas de Gran Canaria/ 1.000 euros en compras, este ha sido el fantástico premio con el que ha sido galardonado el flamante ganador del concurso de "Triana, una semana a cielo abierto". Néstor Abrante, un joven diseñador de 29 años, ha sido el afortunado.

"Acompañé a mi novia a comprar unos regalos y yo me compré un juego de mesa," nos cuenta, "como ella tardaba un poco más, la empleada de la tienda me comentó la opción del sorteo y me descargué la aplicación de la asociación." Néstor confiesa que él no suele participar en sorteos, "porque nunca me ha tocado nada, pero a partir de ahora pienso hacerlo siempre. ¡Sí que toca!".