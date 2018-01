Ésta mantendrá la arboleda actual, el escenario, el cerramiento en la parte trasera y en el lateral colindante con la calle Real. Se recuperará el Quiosco de la Música en la zona central, construido entre 1933-1936 y demolido en 1966; se ampliará la zona de escenario, completándose con unas gradas que recorren parte del perímetro de La Alameda. Todo en una plataforma única, integrada con el frontal de la Parroquia, la Calle Real y Juan del Río Ayala, pasándose a disponer de un espacio que no sólo conserva todos los elementos que caracterizan la zona, sino ganando en accesibilidad y encanto.Actualmente La Alameda es un espacio público volcado a su interior. La conformación actual, cerrada por balaustrada, con diferentes niveles y accesos escalonados, impide un tránsito peatonal cómodo, siendo prácticamente nula la actividad en ella. Por tanto, al abrir el espacio se persigue dinamizar la zona y el uso diario del mismo, tanto por vecinos como por quienes visitan el municipio.PROYECTOLa obra, denominada "Zona Comercial Abierta de La Aldea, Fase 7. Pavimentación de la Calle Juan del Río Ayala y Remodelación de La Alameda", fue aprobada por el Pleno Municipal y se licitará en breve.Está enmarcada dentro del Programa Insular de Desarrollo de Gran Canaria presentado por el Cabildo de Gran Canaria, en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2016-2025, que permite inversiones en unas líneas concretas, en este caso bajo el epígrafe "Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas".El coste total del proyecto asciende a 472.063,52 euros, aportados al 50% por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento aldeano.

Además de la reorganización del espacio de La Alameda ya comentado, se renovará la calle Juan del Río Ayala, entre la parte posterior de la Iglesia y la oficina de Empleo del Ayuntamiento, continuando con la ejecución del Plan Director de Zonas Comerciales Abiertas aprobado en el año 2003, dentro del Plan especial de Rehabilitación de la zona de la Iglesia-Alameda.

Al igual que en las fases anteriores, se ha diseñado una plataforma única, adoquinada, en todo el ancho de la vía, en la que seguirá existiendo tráfico rodado.

La Alameda ha sido remodelada en múltiples ocasiones a lo largo de su historia. En la actualidad no está incluida en el Catálogo Arquitectónico ni Etnográfico del Cabildo de Gran Canaria, al no disponer de elementos a proteger. Por ello, no existe ningún impedimento para ejecutar la actuación prevista.