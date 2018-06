Otro dato reseñable es que la facturación ha aumentado un 47 por ciento respecto a 2017, explicó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ya que hasta ahora el Cabildo no contaba con datos, pero desde el año pasado puso en marcha la solicitud de datos a las empresas para poder evaluar la marcha de las acciones y de un año a otro el Cabildo ha podido constatar este aumento al pasar la facturación de 400.000 euros a más de 740.000, ahondó la consejera de Industria, Minerva Alonso, quien apuntó que a la web de Moda Cálida entran personas desde Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre otros países.Además, las acciones del programa Gran Canaria Moda Cálida influyen de manera indirecta en más de 200 empresas de otros sectores como la peluquería y estética, complementos, audiovisuales, restauración, hostelería o logística, lo que ayuda de manera muy positiva a la diversificación del tejido productivo canario.También se ha producido un aumento de los puntos de venta. En el ámbito local pasó de 76 puntos de venta en 2017 a 142 en 2018, en el regional subió de 19 a 35, a nivel nacional aumentó hasta alcanzar 81, mientras que en el ámbito internacional registró un importante aumento de 11 a 29 puntos de venta y un gran salto dio también los puntos de venta online, ya que pasó de 7 a 33 puntos de venta en 2018.Así, la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria, única de Europa especializada en prendas para la playa y la piscina, será del 14 al 17 de junio en Expomeloneras con nada menos que 48 diseñadores que mostrarán sus creaciones.La moda baño es una apuesta del Cabildo de Gran Canaria desde hace más de 20 años, de hecho de las 48 firmas participantes, 34 son de Gran Canaria. Completan la edición 12 firmas invitadas nacionales e internacionales, 1 de Tenerife y 1 de La Palma.La presencia cada vez mayor de firmas nacionales e internacionales no hace sino reafirmar la importancia de esta cita anual y la proyección de la moda baño de Gran Canaria fuera del Archipiélago.Asimismo, de los 48 participantes, 33 son de firmas consagradas, 23 de colecciones para adultos, 10 para el público infantil, mientras que la quincena restante serán los nuevos talentos, que mostrarán toda la intensidad y energía de sus creaciones el primer día.Diseñadores consolidados y nuevos talentosLos diseñadores canarios ya consolidados que participan este año son Arcadio Domínguez, Aurelia Gil, Calima Swimwear, Carlos San Juan, Chela Clo, Dapresa, Gonzales, José García Costura, José Lucas Balboa, Maldito Sweet, Nuria González, Palmas, PS Swimwear y Sock'n.Como marcas invitadas, además de Ágatha Ruíz de la Prada, estarán Dolores Cortés, Cocoa y Ory en representación de marcas nacionales y Banana Moon (Mónaco), Gottex (Israel), Holas SW (Portugal), Livia (Mónaco) y Miss Bikini (Italia) como invitados consolidados internacionales.En cuanto a las firmas infantiles presentan colección Aguas Azules, BconB, El Barquito de Papel, Banana Moon Kids, It Child, DC Kids, Oh! Soleil y Koku Kids.Con respecto a los nuevos talentos, subirán a la pasarela Eclipse, Como la Trucha al Trucho, Vevas, Aguas Azules, Basics not Basic, Chaxi Canarias, Escobar, Laut Apparel, Román Peralta, Savia de Oro, Suharz, SK Swimwear, Elena Morales y Sirella SW.Además, tras la firma de un convenio para incentivar el sector de la moda, isla de La Palma participará este año bajo su programa 'Isla Bonita'.Georgina Rodríguez, influidora invitada en Gran Canaria Moda CálidaLa modelo e influenciadora Georgina Rodríguez, también conocida por ser la pareja de Cristiano Ronaldo, cuenta más de cinco millones de seguidores en Instagram y otros miles en twitter y facebook, lo que la hace idónea para la difusión de la Semana de la Moda Baño.Las redes sociales juegan un papel ineludible en la promoción de cualquier producto. Las cuentas de las personas influecers, en su popular término anglosajón, serán potentes altavoces de todo lo que ocurra alrededor de la Semana de la Moda Baño (#GranCanariaSFW) y el escaparate perfecto para dar a conocer la pasarela de baño tanto a nivel nacional como internacional.Ana Moya, Rocío Osorno, Jessica Goicoechea, River Viperi, Alejandro Gómez Palomo y Miranda Makaroff, además de rostros conocidos como el estilista Josie o la diseñadora María Escoté, tampoco faltarán a la cita con sus cuentas en redes.Por supuesto, también seguirán el evento las principales cabeceras especializadas en moda como Vogue, Glamour, Bazaar, Instyle, Elle, Mujer Hoy, Yo Donna, Telva, Cosmopolitan y Estilo de Vida del País Semanal, Icon (moda masculina) y Crecer (moda infantil).La pasarela en directoEsta edición contará también con la inestimable colaboración de Televisión Española, que transmitirá el evento en directo por La 1 a nivel regional y en diferido por su canal internacional. Además, la pasarela contará con una sala de prensa virtual, desde donde los medios de comunicación podrán acceder casi a tiempo real a los vídeos y fotografías de los desfiles, alojada en la web de Moda Cálida: http://www.grancanariamodacalida.es/home y la actividad será incesante en Twitter, Facebook e Instagram a través del hastag #GranCanariaSFW. Las pasarelas serán retransmitidas en directo a través de la web (streaming).Modelos. Canariedad en la pasarelaLa canariedad también juega un papel importante en el apartado de elenco de modelos, tanto que de los 33 maniquís que desfilarán, 16 serán de las islas, lo que revela, por otro lado, que los sectores que caminan de la mano de la pasarela también crecen, modelos además con una reconocida trayectoria profesional que se mueven en los circuitos internacionales de la moda.En cuanto a las modelos femeninas serán Aida Artiles, Sara Sanmartín, Joana Sanz, Andrea Brisson, Aranzazu Estévez, Giovanna Lee, Assi, Raquel Palomo, Marina García, Laura Ojeda y Khar Ndoye, mientras que los masculinos estarán Daniel Marcel, Aridane da Silva, Carlos Gómez, Jabel Balbuena y Malcom.

Patrocinios y colaboraciones

Esta edición cuenta con una importante inversión privada de empresas de gran proyección que han querido formar parte como patrocinadores de esta pasarela que ya ha cumplido veinte años y a la que aportarán más de 125.000 euros.

Los patrocinadores de esta edición son Fund Grube, Domingo Alonso, Iqos, Icon (marca de peluquería), Royal, Heladerías El Amore y Heineken. Esta última empresa, patrocina el Premio HEINEKEN Nuevo Talento que consiste en costear la asistencia del diseñador ganador a la feria de tejidos más importante a nivel mundial: la Premiere Vision París.

Este año destaca asimismo la proyección de 'Fash In Box', del director grancanario Cristian Velasco. Trata de un encuentro destinado a la investigación, participación y producción de cuatro cortos de moda dirigidos por Velasco con la participación de artistas invitados como Rafa Méndez o Lauro Samblas y que se presentan por primera vez en la Semana de la Moda Baño 2018.