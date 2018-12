Los empresarios reclaman un modelo de gestión centrado en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece La Palma

Una certeza que no ha sido aportada solo desde una construcción conceptual o teórica sobre la isla, sino desde la experiencia y la visión de dos empresarios arraigados en La Palma, que han ofrecido a los asistentes a las sesiones celebradas ayer en Santa Cruz de La Palma y hoy en Los Llanos de Aridane claves para emprender y desarrollar la actividad empresarial con éxito.

Así lo pusieron de manifiesto Juan Cutillas Morales, del Grupo Cutillas, y José Gabriel Barreto Cruz, del Grupo Tomás Barreto, coincidieron en destacar que La Palma es una isla que está "llena de oportunidades pero que exige sacarse de encima la tendencia generalizada al pesimismo en el que parece estar sumida la sociedad palmera".

Asimismo, destacaron que una de las claves de la empresa familiar que gestionan desde hace años radica en la necesidad de "planificar en lugar de improvisar en la toma de decisiones, tener capacidad de visión para anticiparse al mercado, testear las alternativas y estar dispuestos en todo momento a reinventarse porque "el conformismo, sólo lleva al fracaso empresarial".

Durante sus respectivas intervenciones en la mesa redonda "·Claves a la hora de triunfar en tu empresa, cómo innovar y perpetuar el negocio", los empresarios apostaron por un cambio en el modelo de desarrollo en la isla, donde conservando el principal activo que tiene La Palma, que son sus recursos naturales, se promueva un crecimiento sostenible que permita la diversificación económica, la generación de empleo y un cambio en la tendencia demográfica para que la Isla en su conjunto deje de perder población y recursos humanos cualificados.

En definitiva, frente al No por sistema, plantearon un modelo capaz de emerger y cristalizar en proyectos de éxito las oportunidades de negocio y el potencial emprendedor natural que tienen La Palma y los palmeros, así como las posibilidades de crecimiento que ofrece, entre otros, el sector turístico y la necesidad de aprovechar las sinergias y el desarrollo transversal con otros ámbitos de gran arraigo, como son la agricultura y la ganadería.

Un modelo que, a su juicio tiene que alejar la emprendeduría de la cultura subsidiaria, distanciando cualquier idea de negocio de la Administración pública y su dependencia unilateral. Al mismo, tiempo, invitaron a la Administración "a diseñar planes de desarrollo socioeconómico con objetivos concretos a corto, medio y largo plazo, viables económicamente y centrados en la consecución de resultados concretos y con plenas garantías para que la Isla sea atractiva a la inversión y se genere el desarrollo, bienestar y prosperidad que todos los palmeros deseamos"

Claves del éxito

Ambos empresarios pusieron el acento en "satisfacer las necesidades del consumidor, atendiendo bien lo que necesita", a la vez que apuntaron a importancia de mejorar de forma continua "los procesos y las líneas de producción". Otro de los aspectos que subrayaron ante los asistentes a las jornadas fue la conveniencia de "innovar sin tregua", sin perder nunca de vista que "en La Palma hay grandísimas oportunidades para emprender, buscando dimensiones", insistieron.

José Barreto destacó también la importancia de que la actividad empresarial adquiera un grado de diferenciación respecto al resto de competidores. En su caso, insistió en la firme apuesta que realiza el Grupo Tomás Barreto SA por los productores locales y adelantó que uno de los desafíos que se han marcado en la actualidad, se centra en establecer alianzas para diseñar productos conjuntamente entre el sector productivo y el comercializador.

Juan Cutillas quiso también lanzar un mensaje optimista sobre la situación económica que atraviesa La Palma para dejar atrás esa "incierta atonía", como la describió el economista José Ángel Rodríguez en la ponencia inaugural de las Jornadas, destacando que la isla ha pasado por épocas más complejas aún que la actual y que ha sabido superar gracias al "talento" de los palmeros.

A su juicio, la "actitud" es clave a la hora de afrontar con éxito una actividad empresarial y hacer frente a las dificultades que marcan determinadas coyunturas económicas. En este sentido advirtió de que, en el terreno de las empresas, la continuidad no garantiza su supervivencia ni mantenimiento. "Tenemos que continuar innovando constantemente, en un marco en el que la competencia es cada vez mayor, y nos tenemos que seguir reinventándonos día a día".

"Cosas que nos hayan salido bien a la primera son pocas, muy pocas, pero si le ponemos ganas, salen", añadió, con un claro mensaje que apuesta por la cultura del esfuerzo como otro ingrediente clave a la hora de emprender.

Finalmente, Juan Cutillas señaló, además, que en el marco actual se están produciendo transformaciones sobre lo que existe. "Hay una parte importante en la actividad empresarial que se centra en hacer lo mismo, pero de otra manera", añadió, reivindicando la necesidad de apostar por la economía local, fomentando que los beneficios que genera la actividad empresarial reviertan nuevamente en la isla y no en el exterior.

Tras la mesa redonda empresarial, los asistentes tuvieron la oportunidad de trabajar estrategias para implementar el conocimiento y la experiencia transmitida por los empresarios locales de la mano de dos profesionales de la talla de Jose Navarro, que impartió la ponencia "De la semilla al fruto: Diseñando el camino hacia el éxito empresarial" y Rosa Elvira González que repartió "Vitaminas para el emprendimiento: Dinamiza tu talento y conecta con el cliente".