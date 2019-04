Arona, la gran pasarela canaria de las compras y de la moda en la segunda edición de Tenerife Fashion Weekend

La edil ha estado acompañada por el concejal de Turismo, David Pérez, y por personalidades muy representativas del mundo de la moda, como el top model internacional Juan Betancourt, el reconocido influencer Sergio Carvajal, el fotógrafo de moda Alfonso Bravo y las diseñadoras Lucía de Su y El Obradoiro de Martina.

Dentro de las estrategias que se han venido desarrollando hasta ahora desde el área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona para convertir al municipio en un destino de compras, moda y tendencias y promocionarlo fuera de la isla, Tenerife Fashion Weekend vuelve a realizarse y se consolida de esta manera como el principal evento de Moda del municipio y de la Comarca Sur.

Durante los tres días se desarrollarán numerosas actividades dirigidas a dinamizar y potenciar la restauración, el comercio y el ocio del municipio, todo ello con el denominador común de la moda.

Este año, la empresa de coche KIA será la encargada de realizar un desayuno con influencers, entre los que destaca la participación de Javier de Miguel

Jornadas de la moda y Arona Experience Night Out

Las Jornadas de Moda durante dos días en el Hotel Tigotán vuelven a convertirse en el centro de este evento. Este año el top model Juan Betancourt, el influencer Sergio Carvajal, la modelo Marian Ávila o las diseñadoras Izaida de Zooo Society y Martina, del Obradorio del Martina, (ambas firmas pertenecientes al colectivo de Tenerife Moda del Cabildo de Tenerife) serán los encargados de impartir las diferentes masterclass durante todo el fin de semana.

Este año cobra especial relevancia Arona Experience Night Out, que se celebrará el 4 de mayo, donde los comercios de la zona de Playa de Las Ámericas tendrán la oportunidad de exponer su oferta comercial, y actividades puntuales amenizadas con actividades para niños y música en la calle con el objetivo de dinamizar el sector.

La concejala de Promoción Económica, Dácil León, ha subrayado "la necesidad de, no solo seguir apoyando y apostando por el comercio local, como hemos venido haciendo, sino darle una proyección nacional e internacional, de manera que quienes visiten Tenerife, la Comarca Sur y Arona sepan que somos un magnífico destino de compras".

"De esta forma –ha agregado- estamos diversificando la economía, apoyando a los emprendedores y empresarios del municipio y, sobre todo, fortaleciendo la creación de empleo".