FIMAR contará con 75 empresas, desplegadas en 135 carpas

FIMAR 2019, que está promovida conjuntamente por el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y organizada por la concejalía de Ciudad de Mar e INFECAR, contará en esta ocasión con 75 empresas expositoras, que desplegaran sus novedades el sector náutico y marino-marítimo en un total de 135 carpas.

Por sectores, FIMAR tendrá su cupo más numeroso en el ámbito de la náutica y de las reparaciones navales, con exposición y venta in situ en la Plaza de Canarias. En este sentido, empresas llegadas, no solo de todos los puntos de Gran Canaria, sino también de otras islas, mostrarán sus novedades en embarcaciones, motores, reparaciones, etc.

También, los deportes marítimos como el surf o la vela, que tienen una gran incidencia en la economía azul de Gran Canaria, volverán a ser protagonistas en esta nueva edición. Así pues, colaboradores y expositores como el Real Club Náutico de Gran Canaria, la Federación de Vela Latina Canaria de Botes o el Real Club Victoria estarán presentes en la Feria.

En el ámbito de la divulgación y la tecnología, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria será, una vez más, el punto de encuentro en este sentido, aunque se le suman otras empresas del sector de la investigación y el desarrollo del medio marino.

En lo que respecta al plano institucional, FIMAR contará con la participación de otros ayuntamientos costeros de Gran Canaria, como es el caso de Mogán, Agaete, La Aldea de San Nicolás, Arucas o Gáldar.

Port Center del Puerto de La Luz

La Autoridad Portuaria de Las Palmas mostrará en FIMAR el proyecto Port Center del Puerto de La Luz en Gran Canaria, un centro de relación y apertura entre el Puerto y la ciudad que elevará e impulsará entre la ciudadanía el conocimiento sobre la actividad portuaria como motor económico y social de Canarias.

Así la institución portuaria, sobre un espacio de 150 metros cuadrados, contará con tres carpas y dos contenedores de 20 pies, en los que ofrecerán diferentes actividades interactivas como vídeos divulgativos sobre la vida portuaria y el transporte; proyección en 3d sobre en qué consistirá el Port Center y un recorrido virtual por el puerto a través de sus principales actividades y tráfico.

Listado de empresas expositoras 2019

NOMBRE COMERCIAL SECTOR

AYUNTAMIENTO DE MOGÁN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE AGAETE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CANAVIA LINEAS AEREAS SLU AERONAUTICO

CREACIONES MIMA ARTESANIA

UNODE1 ARTESANIA

ORGONITAS FERNANDO ARTESANIA

QUÉ ARTE ARTESANIA

ENTRENUDOS-MACRAMÉ ARTESANÍA

ARTELIÉR 48 ARTESANÍA

JOSE MARIA MARTINEZ SOLER ASESORIA NAUTICA

ASOCIACION NACIONAL DE PATRONES PROFESIONALES DE EMBARCACIONES DE RECREO (ANPPER) ASOCIACION

FLICK CANARIAS 2, S.L. AUTOMOCIÓN

CANARIA GREEN PROJECT SL BICICLETAS ELÉCTRICAS

FIFO DIVING S.L BUCEO

OCEAN FREEDIVING LANZAROTE BUCEO

SNORKELING EXPERIENCE BUCEO

BUCEO CANARIAS-MEDUSA SUB, S.L. BUCEO

CENTRO DE BUCEO EL BAJÓN BUCEO

REAL CLUB VICTORIA CLUB NAUTICO

REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA CLUB NAUTICO

ASPIRA COMUNICACIONES, S.L COMUNICACIONES

PIRAGÜISMO ALCARAVANERAS DEPORTE NAUTICO

OCEAN SIDE SURF ESCUELA SURF

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE SURFING DE GRAN CANARIA ESCUELA NAUTICA

CUTRE WINDSURF CENTER ESCUELA SURF

FEDERACIÓN VELA LATINA CANARIA DE BOTES FEDERACION

FEDERACIÓN INSULAR DE VELA DE GRAN CANARIA FEDERACION

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA FORMACION

GRUPO STIER XXI, S.L.U. FORMACION

IFP MARITIMO PESQUERO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA(ISM) FORMACION

ACADEMIA NÁUTICA ARCOS FORMACION

ARMADA ESPAÑOLA FUERZAS ARMADAS

REDPROMAR GOBCAN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SAILING LIVING LAB INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PHAROS INGENIERÍA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

CENTRO TECNÓLOGICO STEM SL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DISA LAB INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MANTENINIENTO Y REPARACIONES NAVALES PEDRO JOSE RAMOS LORENZO MECANICA NAVAL

CANARY MARINE TOOLS MECANICA NAVAL

DISTRIMAR S.L. NAUTICA

NAUTI-SPORT Y CHARTER S.L. NAUTICA

TALIARTE DISTRIBUCIONES NAUTICAS S.L. NAUTICA

MOTONAUTICA LAS PALMAS NAUTICA

CAZORLA REPARACIONES NAUTICA

GDI, S.L. NAUTICA

MARINE NACHO SPORT NAUTICA

ALONAUTICA NAUTICA

POTENCIA MARINA S.L. NAUTICA

NAUTICA Y DEPORTES TENERIFE SA NAUTICA

REMOLQUES CANARIOS NAUTICA

NAUTICA MOTOR NAUTICA

PACUTOS CANARIAS NAUTICA

AIS NAUTICA

NÁUTICA EL PRIS, S.L.U. NAUTICA

ESPACIO ROLNAUTIC MAR, S.L. NAUTICA

ROLNAUTIC LAS PALMAS, S.L. NAUTICA

NAVALIA YACHTING CANARIAS, S.L. NAUTICA

WÜRTH CANARIAS, SL. NAUTICA

FANAUTIC CLUB LAS PALMAS NAÚTICA

ES-NAUTICA NÁUTICA

CANARIAS MULTINAUTICA S.L NAUTICA

MOTORAS NAUTICAS ISLAS CANARIAS NAUTICA

ALISIOS SAILING CENTER NAUTICA DEPORTIVA

POEMA DEL MAR S,A OCIO

MINEA QUÍMICA-FERRONET PRODUCTOS LIMPIEZA NÁUTICA

ONEUP SEGURIDAD ACUATICA

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. SEGUROS

CTNAUTICA - MYRIAM GERGAUD TAPICERÍA NÁUTICA

LADYBUGS´S CRIS JUAN ALBERTO RODRIGUEZ-TENORIO PEREZ TEXTIL

CREACIONES MY WAY TEXTIL

FARO BAG TEXTIL

GRAN CANARIA BLUE TURISMO