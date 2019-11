Una delegación canaria participa en Ghana en un congreso de la Organización Mundial del Turismo

Así, los objetivos planteados con esta misión han sido dar a conocer las oportunidades de inversión, colaboración y negocio que ofrece este país a las empresas canarias, con un foco especial en el sector turístico, y aprovechar la celebración ayer en Accra, del First Regional Congress on Women Empowerment in the Tourism Sector- Focus on Africa, un evento organizado por la Organización Mundial del Turismo, que ha supuesto una oportunidad para contactar con las autoridades turísticas de diversos mercados africanos.

Las empresas participantes seguirán hasta mañana desarrollando apretadas agendas individuales que han sido elaboradas, con la colaboración de la Cámara de Comercio de España en Ghana, a partir de los intereses solicitados. Igualmente, han tenido ya la oportunidad de reunirse con entidades de relevancia en el país, como la Ghana Tourism Authority, encargada del desarrollo turístico; o el Ghana Investment Promotion Centre, dedicado a la promoción de inversiones en el país.

Para hoy está previsto un traslado a Takoradi, donde las instituciones canarias presentes y algunas de las empresas participantes con interés en la zona, desarrollarán un programa de trabajo elaborado directamente por el ministro de la Región Occidental. Es de destacar el apoyo institucional ofrecido por el país africano a esta misión, que también ha contado con el beneplácito de la Ministra de Turismo, y que dará fin a su estancia en el país mañana, con un encuentro en la residencia de la Embajadora de España en Ghana.