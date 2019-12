Santa Cruz de Tenerife inaugura su primer Gastro Navidad Market

Santa Cruz de Tenerife/ El Ayuntamiento de Santa Cruz ha instalado en la plaza de España un mercadillo gastronómico con Food Truck, cocktelería, ibéricos y una amplia oferta de talleres, actividades y conciertos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere estas Navidades llenar de luz, color y magia cada rincón de la ciudad, con iniciativas que dinamicen las compras y el entretenimiento en estas fechas de compartir momentos especiales con la familia. Con ese objetivo, este viernes se inaugura en la plaza de España el primer Gastro Navidad Market, que ofrecerá hasta el próximo 6 de enero un gran número de propuestas relacionadas principalmente con la gastronomía, pero también actuaciones para disfrutar todos los chicharreros y chicharreras de cualquier edad.



Tal y como explica el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de la capital, Andrés Martín, Gastro Navidad Market es "una iniciativa importante porque por primera vez tendremos un mercadillo gastronómico en Navidad" y pretende ser "un punto de encuentro en la capital" para incentivar y promover tanto el comercio como la economía local "en un ambiente totalmente navideño" para que la ciudadanía pueda degustar a pie de calle "una gastronomía de calidad, junto a actuaciones de grupos musicales y actividades para los niños y las niñas".

Así, una decena de carpas albergarán la oferta gastronómica que incluye desde jamones y charcutería 100% ibérica, quesos y vinos, hasta hamburguesas artesanas, perritos calientes, pizzas, salchipapas venezolanas, paponas asadas, etc. También habrá un puesto de Döner Kebab típico de Turquía, un Food Truck hawaiano, un kiosko de turrones y dulces navideños, otra instalación con churros y chocolate caliente, así como puntos de coktelería y cervecería. Todas estas localizaciones lucen ataviadas con la decoración y luces propias de la Navidad.

Por otro lado, el programa diseñado para acompañar la zona gastronómica prevé una variedad de propuestas para los más pequeños y pequeñas de la casa, como cuentacuentos, minidisco, títeres, pasacalles, manualidades, cocina, juegos, pintacaras, burbujas, magia, circo, payasos...

El capítulo de animación a los niños y las niñas se completará con actuaciones de grupos de baile infantiles y juveniles, coros, así como un espectáculo con la llegada de Papa Nöel.

Gastro Navidad Market pretende asimismo dar la oportunidad en el escenario instalado a nuevos talentos musicales tinerfeños y el público podrá asistir a las actuaciones en directo de Los Lola, A Contratiempo, Sinsinati, Ni 1Pelo de Tonto, Última Llave, Jeita, Escuela de Calor y 600. Además, habrá Dj's y varios conciertos temáticos, como Christimas Rock o Back to the 80's.

Se anima también a las personas que acudan al evento a apuntarse a las Master Class de Zumba y Baile Latino o el Concurso de Bachata. Igualmente, se prevé un show visual-musical de saxo y otro de princesas de Disney. La cita se desarrolla, además, junto al circuito de coches eléctricos y bajo la banda sonora de los villancicos que lo impregna todo de ambiente navideño y festivo.

SINERGIAS

Según detalló el concejal, la intención del Consistorio al poner en marcha esta novedad es que "se produzcan sinergias" con los comerciantes de la zona, con quienes mantuvo un encuentro reciente para comentarles "las actividades de estos días y la posibilidad de verse beneficiados con ellas". Martín apuntó que, pasadas las Navidades, los convocará a una nueva reunión con la finalidad de analizar los resultados y definir actuaciones o alternativas para el año que viene.

El espacio que acoge la celebración de Gastro Navidad Market ha sido totalmente tematizado con motivos navideños y en este punto neurálgico de entrada a la capital lucen los árboles de Navidad, bolas y cajas de regalo, nieve artificial, guirnaldas, flores de pascua, enramado... además de varios Papa Noeles hinchables dando la bienvenida a un evento que pretende, no sólo ofrecer las mejores delicias culinarias, sino también alimentar el espíritu con actividades de ocio y entretenimiento para todas las personas que vivan o visiten estos días Santa Cruz.