El ex subsecretario de Comercio de EEUU participa mañana en las conferencias online del Ayuntamiento de Santa Cruz por el Día del Medio Ambiente

Santa Cruz de Tenerife/ El también asesor del ex presidente Obama, Juan Verde, disertará sobre el nuevo orden mundial en el ciclo interactivo de ponencias que promueve durante esta semana el Ayuntamiento de Santa Cruz a través de su página web https://scverdeyazul.com El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible, contará mañana en su ciclo de conferencias online, organizadas esta semana con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y de los Océanos, con la participación de Juan Verde, asesor internacional para gobiernos y empresas, ex subsecretario de Comercio de EEUU y ex asesor de Barack Obama, Bill y Hillary Clinton, Al Gore, entre otros, que disertará a las 17:00 horas sobre "COVID y el Nuevo Orden Mundial: Economía Verde, la Gran Oportunidad".

La ponencia se enmarca en el ciclo "I Semana Mundial del Medioambiente y de los Océanos" que arranca este lunes a las 17:00 horas con la conferencia "Antártida, una ventana a la esperanza", impartida por el científico y escritor Javier Cacho, y se clausura el próximo lunes 8 de junio, cuando, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, el premiado fotógrafo submarino tinerfeño Francis Pérez contará su experiencia en "Los Océanos del Mundo".Tal y como ha explicado el concejal de Seguridad, Movilidad Ciudadana y Medioambiente, Florentino Guzmán Plasencia, estas ponencias o webinars "podrán seguirse en tiempo real desde cualquier parte del mundo a través de Internet", y a través de ellas, "por medio de un prestigioso elenco de expertos", se plantea el debate sobre "los retos ambientales a los que se enfrenta la sociedad actual y los objetivos que se deben trazar en las próximas décadas para alcanzar un futuro que aúne sostenibilidad y calidad de vida".El edil señala que "la situación de excepcionalidad que ha provocado la alerta sanitaria ante la COVID19, nos conduce, por primera vez, a la celebración del Día Mundial del Medioambiente de manera no presencial" y recuerda que se ha puesto a disposición de la ciudadanía un millar de plazas para el seguimiento de cada una de las ponencias a través de la página web https://scverdeyazul.com. Las conferencias estarán moderadas por la periodista Ángeles Báez, que trasladará a los ponentes las cuestiones planteadas por el público, y, como confirmó el concejal, "ya hay ponencias con más de 500 inscritos, así que animamos a las personas que estén interesadas a darse de alta cuanto antes para que no se queden sin su plaza".El plantel de la novedosa cita se completa con las intervenciones del empresario y experto en innovación y nuevas tecnologías, Carlos Barrabés, que el miércoles a las 17:00 horas abordará "Diseñar el Mañana", y la Secretaria General para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Elena Cebrián, que, al día siguiente a la misma hora planteará "El papel de las políticas públicas ante el reto demográfico". El viernes habrá doble sesión: a las 17:00 horas, el director del veterano programa de televisión "Al Filo de lo Imposible", Sebastián Álvaro, presentará la ponencia "El sentimiento de la Montaña"; y a las 18:00 horas, la catedrática en Edafología y Química Agrícola y ex rectora de la Universidad de la Laguna, Marisa Tejedor, cerrará la jornada con "Se desertifica La Tierra".JAVIER CACHOJavier Cacho es científico, escritor y fue miembro de la Primera Expedición Científica Española a la Antártida. Posteriormente, participó en otras ocho campañas de investigación polar, tres de ellas como jefe de la base antártica española Juan Carlos I. También ha sido investigador de la Comisión Nacional de Investigación Espacial, colaborador de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Secretario del Comité Nacional de Investigación Antártica de España y director de la Unidad de Cultura Científica del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).En 1989 publicó su primer libro de divulgación científica Antártida: El agujero de ozono, que se ha convertido en un clásico en la materia y en los últimos años ha escrito varias obras sobre historia de la exploración polar: Amundsen-Scott. Duelo en la Antártida; Shackleton, el indomable; Nansen, maestro de la exploración polar; Yo, el FRAM; y acaba de publicar: Héroes de la Antártida.JUAN VERDEJuan Verde (Gran Canaria, 1971) es un prestigioso estratega internacional -sector privado y público- y uno de los actuales gurús en Economía Circular. Licenciado Cum Laude en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston y Master en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Reconocido asesor internacional para gobiernos y empresas, ex subsecretario de Comercio de los EEUU, se le considera uno de 100 líderes hispanos más influyentes del mundo en la lucha contra el cambio climático.En el ámbito político, ha trabajado con algunas de las personalidades más importantes del mundo como los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, el ex Vicepresidente Al Gore, el fallecido Senador Ted Kennedy y el ex Secretario de Estado John Kerry. Actualmente, forma parte del equipo de campaña de Joe Biden, que se enfrentará a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Noviembre.En el ámbito corporativo, ha asesorado a prestigiosas empresas como Google, Cisco, SAS, el Banco Santander en Estados Unidos... y durante la administración del presidente Obama, Juan Verde ocupó el puesto de Subsecretario Adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos.CARLOS BARRABÉSCarlos Barrabés es presidente y fundador del Grupo Barrabés. A lo largo de su carrera profesional ha colaborado con instituciones de todo el mundo en diversos ámbitos, destacando su compromiso con el emprendimiento como movimiento capaz de ayudar a transformar el mundo. Una de sus pasiones se encuentra en el mundo rural, del que proviene, y sobre todo en la búsqueda de un equilibrio que contribuya a su desarrollo, así como en las causas de carácter social y la educación, ámbitos en los que ha desarrollado su actividad.En la actualidad, además de presidente del Grupo Barrabés ostenta distintos cargos representativos entre los que cabe destacar Patrono de la Fundación Empieza por Educar, de la red Teach for All, Patrono de Ashoka, primera red mundial de innovación en programas de emprendimiento social y fundador de ESNEPI, la Escuela de Negocios del Pirineo.ELENA CEBRIÁNElena Cebrián es Secretaria General para el Reto Demográfico y ha sido consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana de 2015 a 2019. En febrero del 2020 es nombrada Secretaria General para el Reto Demográfico, área de la que dependerá la Dirección General de Políticas contra la Despoblación. Desde niña estuvo vinculada a la montaña, los deportes de invierno y el excursionismo. Sus padres fueron pioneros de la escalada, el alpinismo y el excursionismo en València, siguen siendo clave en el asociacionismo excursionista y ahora, con carácter honorífico, de la federación de montaña. De ellos aprendió el respeto por la naturaleza y el patrimonio cultural de las comarcas de interior y de montaña, y por las personas y la memoria de esa España despoblada, donde focaliza actualmente sus responsabilidades.El 4 de febrero de 2020, el Consejo de Ministros, a propuesta de la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la nombra Secretaria General para el Reto Demográfico, Departamento de nueva creación que refuerza las políticas del Gobierno en materia de lucha contra la despoblación.Es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia, en la especialidad de Economía y Política Agraria. Además, posee un grado en Economía por la UNED.

SEBASTIÁN ÁLVARO

Sebastián Álvaro, periodista, comenzó a trabajar en TVE y desde 1981 se dedicó a crear y dirigir un nuevo formato de documentales de aventura con el nombre de "Al filo de lo Imposible" que se consolidaría como uno de los programas de mayor prestigio de la televisión de todos los tiempos.

Durante más de 30 años ha sido el mayor jefe de expediciones de aventuras, siendo el líder y el alma mater de un equipo formado por técnicos y especialistas, capaz de acometer y filmar las aventuras más arriesgadas, desde la ascensión de las catorce cumbres que superan los ocho mil metros hasta las travesías al Polo Norte y al Polo Sur, la del Hielo Patagónico sur, la de la cordillera de los Andes en globo aerostático, o la de los desiertos del Taklamakán y el Gran Mar de Arena. Ha realizado además la exploración de lugares tan inhóspitos como el cañón del Yarlung Tsangpo, Antártida, Tierra de Fuego, Karakórum y Georgias del sur.

Bajo su dirección, en TVE, la marca "Al Filo de lo Imposible" se convirtió en un referente de la aventura moderna y del género documental en España y en un fenómeno único a nivel mundial, haciendo de estas actividades algo más que un suceso deportivo para ampliarlo a sus aspectos culturales y sociales.

MARISA TEJEDOR

Marisa Tejedor es catedrática en Edafología y Química Agrícola y ex rectora de la Universidad de la Laguna. Licenciada y Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna, en 1971 y 1974, amplió estudios en diferentes Centros Superiores de Francia, Institut National Agronomique, en Grignon, Université París VII, ORSTOM (actual Institut Français de Recherche Scientifique pour de Développement en Coopération), en Bondy.

Experta en suelos volcánicos su línea de investigación se ha centrado en el estudio de los recursos de suelos y aguas, degradación y rehabilitación de suelos, desertificación, y sistemas agrícolas tradicionales.

Ha formado, y forma parte, de Comités Internacionales y Nacionales: en 1995 fue nombrada por el Director General de la Unesco miembro del "Advisory Committee on Higher Education", Grupo Operativo del Ministerio de Educación y Ciencia (1987-1989) para la elaboración de Programas Nacionales del Plan Nacional de I+D, Consejo Científico del Comité Español del Programa MaB (2008-), Comité Científico del Observatorio de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias (2008-). Ha recibido premios de investigación y múltiples distinciones.

En 1990 es elegida Rectora de la Universidad de la Laguna, siendo la primera mujer, y hasta el momento la única, que ha ocupado este cargo en la Universidad de La Laguna y fue la tercera mujer rectora de una universidad española.

Desde 2012 es Presidenta del Consejo Científico del Comité del programa MaB de la UNESCO, responsable de las Reservas de la Biosfera.

Fue consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias (2005-2007)

FRANCIS PÉREZ

Nacido en Puerto de la Cruz, Tenerife, es economista y fotógrafo submarino profesional. Se inicia en el buceo en 1994 y en la fotografía submarina en 2001. Amante del mar y del buceo, retrata el mundo submarino con un estilo propio.

Sus fotografías reflejan su mundo en lugares como Indonesia, Malasia, Egipto, Sudáfrica, Mozambique, Micronesia, Filipinas, Galápagos, Papúa Nueva Guinea, México y sobre todo Canarias, su lugar preferido para bucear.

Ha publicado en numerosas revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio como National Geographic (USA y España), Aqua (España), Scuba Diving (EE.UU), Sumerge (Sudáfrica), Scuba Diver Australasia (Singapur), Dive Photo Guide (EEUU), GEO (España), y colabora en numerosas revistas y libros, algunos de edición mundial como el " Blue Hope" de Silvia Earle editado por National Geographic, cuya portada la ocupa una de sus fotos, así como el libro 50 aniversario de la Lista Roja de Especies en Peligro de la UICN.

En los últimos años ha sido galardonado con numerosos premios internacionales, en lugares como Estados Unidos, Mexico, Holanda, Italia, Francia, Indonesia, Israel o Australia. En 2015 fue sido nombrado miembro de la asociación internacional Ocean Artist Society y en el 2019 miembro de Selegacy "The collective".