Santa Cruz dará autorizaciones "express" para instalar terrazas de bares y restaurantes

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, reitera la necesidad de que Cabildo y Gobierno de Canarias, "que presumen de presupuestos expansivos, habiliten subvenciones o bonificaciones fiscales" para los sectores más afectados por estas medidas. Para ello, el Ayuntamiento habilitará plazas de aparcamiento en el exterior de los establecimientos y estudia el cierre al tráfico de algunas calles a partir de este fin de semana.



El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado esta mañana que el Ayuntamiento ha dispuesto las medidas necesarias para otorgar autorizaciones "express" para la instalación de mesas y sillas en la calle "a aquellos establecimientos de hostelería que sólo dispongan de espacio en su interior, puesto que no podrán utilizarlo a partir de este sábado, y siempre que no suponga una afección a la seguridad de vehículos y peatones". "Es una media –añade el alcalde- para tratar de evitar que muchos de ellos tengan que cerrar sus puertas en la peor época del año".

En una reunión celebrada esta mañana del Grupo de Gobierno municipal y técnicos municipales, se ha puesto sobre la mesa, y así será trasladado al Gobierno de Canarias, las "dificultades de aplicación de alguna de las normas anunciadas ayer, como las que tienen que ver con las restricciones respecto a personas no convivientes". A juicio del alcalde, estas medidas "se han tomado sin tener en cuenta la imposibilidad de muchos ayuntamientos de Tenerife para hacerlas cumplir", por lo que ha pedido que "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplieguen más efectivos en la Isla para asegurar su cumplimiento".

El Gobierno de Santa Cruz de Tenerife habilitará un sistema "express" para tramitar la autorización de ocupación de vía pública por mesas y sillas, usando para ello si fuera preciso espacios de aparcamientos ubicados en el frente de dichos establecimientos. El Ayuntamiento se hará cargo de la instalación de barreras de hormigón para garantizar la seguridad de los usuarios de dichas terrazas.

Para ampliar la posibilidad de bares y restaurantes, se estudia ya, junto a los distritos, la posibilidad de cerrar algunas calles al tráfico de manera provisional y mientras duren las medidas restrictivas anunciadas ayer por el Gobierno de Canarias.

José Manuel Bermúdez, que estuvo acompañado, entre otros, por el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, y la segunda teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso, entre otros, ha manifestado que las medidas anunciadas ayer "suponen un golpe muy duro al sector de la hostelería y la restauración".

Por ello, ha exigido al Cabildo y el Gobierno de Canarias que "articulen de manera urgente subvenciones o bonificaciones fiscales para mitigar las nefastas consecuencias que dichas medidas van a tener en el sector, ya que ambas administraciones han presumido de presupuestos expansivos para 2021".

A este respecto ha recordado que los ayuntamientos "hemos tenido que diseñar unos presupuestos reducidos para el próximo ejercicio, obligados por la baja generalizada de los ingresos, por lo que deben ser el Cabildo y el Gobierno de Canarias quienes afronten esas compensaciones".

"A pesar de reducir un 10% nuestro presupuesto –añade Bermúdez-, Santa Cruz de Tenerife ya ha tomado determinaciones en ese sentido para 2021, reduciendo en un 50% la tasa de basura para todas las pequeñas y medianas empresas del municipio".

Además, el grupo de Gobierno mantiene las restricciones ya implementadas hace unas semanas, respecto a cierre de parques y otros espacios públicos, a partir de las desde las 19:00 horas, y sigue a la espera de la autorización, por parte de la Delegación del Gobierno, de 20 cámaras de videovigilancia como herramienta que permita dar mayor eficacia a la labor de los agentes de la Policía Local desplegados en las calles del municipio.

Además, cabe destacar el esfuerzo de vigilancia y control por parte de los agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil, que han permitido imponer desde el mes de agosto más de 200 sanciones semanales, hasta un total de casi 2.500, vinculadas al no cumplimiento de la normativa dictada por el Gobierno de Canarias.

