Santa Cruz genera 800.000 euros en el tejido empresarial a través de Bonos Consumo

Santa Cruz de Tenerife/ Este programa, impulsado por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) y subvencionado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, pretende dinamizar la actividad económica mediante el fomento del consumo directo en los sectores del comercio, la hostelería, el turismo alojativo, las actividades de interés turístico y de ocio. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha presentado este miércoles el proyecto denominado "Bonos Consumo de Santa Cruz", a través de los cuales se dinamizará la actividad económica del municipio mediante el consumo directo en los establecimientos de los sectores del comercio, la hostelería, el turismo alojativo, las actividades de interés turístico y de ocio; y que supondrá un efecto directo de un total de más de 800.000 euros.



El acto de presentación fue presidido por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, quien estuvo acompañado por el concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello; la concejala de Promoción Económica, Evelyn Alonso; y el secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir.

El proyecto, impulsado por FAUCA y subvencionado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, pretende ayudar tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial santacrucero, fomentando los ingresos en los establecimientos que se adhieran al proyecto. La iniciativa fomentará así el consumo, la fidelización de la demanda y el crecimiento del poder adquisitivo de la ciudadanía.

El alcalde en su intervención comenzó destacando que "hoy presentamos una iniciativa pionera en Canarias y que pocos municipios de España han puesto en marcha. Es una medida que tiene un efecto directo en la economía del municipio, a través de su comercio local, de más de 800.000 euros, mediante el desarrollo de los denominados Bonos Consumo".

"El diálogo y las soluciones compartidas van a ser las únicas recetas para salir de esta crisis económica. Medidas como las hechas públicas por el Cabildo o el Gobierno de Canarias generan muchas expectativas en el sector que no se van a ver reflejadas en hechos concretos. No se puede vincular ayudas directas a fondos europeos, pues no sabemos cuándo éstos empezarán a llegar", añadió el alcalde.

En este sentido, el concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, remarcó en su intervención "que incentivar el consumo a través del gasto es una política de corto plazo para evitar el cierre de más estructuras de negocio, genera empleo y, por tanto, rentas. Así, esta medida, permitirá dinamizar la economía, a través de políticas de demanda, incrementos en el consumo, restablecimiento de rentas, creación de empleo en Santa Cruz, revitalizar las ventas y minimizar las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria".

La implantación del programa denominado 'Bonos Consumo de Santa Cruz' ayudará a la ciudadanía a la adquisición de bienes y/o servicios en pymes del municipio, construyendo comunidad mediante el apoyo del consumo de proximidad, posicionando a la capital tinerfeña como una ciudad dinámica. Además, estos Bonos podrán ser adquiridos por cualquier persona.

Evelyn Alonso, responsable de Promoción Económica del ayuntamiento, recordó que "terminamos 2020 con 26.316 parados, la cifra más alta de todo el año, así pues, hace falta tomar decisiones que sean efectivas y que generen consecuencias positivas en el sector de manera directa. En Santa Cruz hemos registrado ya más de 800 ayudas directas al sector, con una convocatoria que sigue su curso".

Para la puesta en marcha de esta iniciativa, el Ayuntamiento aportará 375.000 euros, de los cuales el 80% se destinará a la aportación de los 'Bonos Consumo', es decir, 300.000 euros, mientras que el 20% restante corresponden a gastos de gestión y ejecución del proyecto tales como la plataforma web, campañas de captación y comunicación, auditoría de proyecto, gastos financieros, etc. Asimismo, el presupuesto destinado a los 'Bonos Consumo' se distribuirá principalmente en función del peso e importancia de cada grupo de actividades en la economía del municipio.

En cuanto a la tipología de los 'Bonos Consumo', el programa presentará tres tipos: Comercio; Hostelería, que incluye Restauración; y Turismo, que incluye alojamientos turísticos, actividades de interés turístico y de ocio.

De esta manera, los Bonos correspondientes a Comercio tendrán un valor de 15 euros; los de Hostelería-Restauración tendrán un valor de 10 euros; los de Turismo-alojamientos turísticos, actividades de interés turístico y de ocio serán de 30 euros. El Ayuntamiento realizará una aportación económica del 50% del valor de cada bono, es decir, la persona consumidora pagará sólo el 50% del Bono pero dispondrá de un gasto real del doble de lo que le ha costado.

En este sentido, el Consistorio aportará 7,5 euros para los de Comercio, 5 euros para los de Hostelería-Restauración, y 15 euros para los de Turismo-alojamientos turísticos, actividades de interés turístico y de ocio. Así, la aportación del Ayuntamiento, cifrada en 300.000 euros, supondrá un efecto directo en los establecimientos de más de 800.000 euros.

El responsable de FAUCA, Abbas Moujir, felicitó al Ayuntamiento por esta iniciativa "ya que llega en el momento oportuno, por su efecto multiplicador, y que beneficiará a las empresas de los cinco distritos de la ciudad".

La gestión del programa 'Bonos Consumo Santa Cruz' se desarrollará a través de una plataforma web, que contendrá información sobre el programa, las condiciones de participación, la captación de establecimientos, y donde se permitirá la adquisición y emisión de bonos, así como dispondrá de un sistema de canje de los mismos, entre otras funcionalidades. Igualmente, los Bonos irán asociados a un DNI, NIE o Pasaporte, podrán ser descargados a través de la web, en papel o en el teléfono móvil, y el importe de los bonos que hayan sido canjeados será compensado a los establecimientos adheridos de forma periódica.