Arona autoriza la instalación 'express' de mesas y sillas para el sector de la restauración

Los negocios que así lo soliciten deberán cumplir con los siguientes requisitos: estar en posesión de una licencia de apertura para el establecimiento o comunicación previa de inicio de actividad, y que no se haya dejado sin efecto o revocado; que la zona a ocupar solo podrá ser el frente de la fachada de su establecimiento. No se podrá ocupar aparcamientos o zonas especiales, solo se podrá ocupar la acera; deberá existir un mínimo de 90 centímetros libres para permitir el tránsito de viandantes. Si la acera no permite dejar este margen, no será posible la instalación de mesas y sillas, y cumplir el resto de medidas y limitaciones establecidas, tanto de aforo como de distancia entre mesas y sillas.

Por otra parte, cabe señalar que dicha ocupación requerirá la presentación de una solicitud a través de la sede electrónica municipal (https://www.arona.org/Sede-Electronica). La Policía Local y el Ayuntamiento de Arona podrán comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos, pudiendo ordenar la retirada de las mesas y sillas en caso de incumplimientos, en cualquier momento.

Desde la corporación se recuerda que hay zonas en las que este tipo de soluciones tienen una mayor viabilidad por la existencia de espacio disponible, mientras que en otros ámbitos los aforos fijados por el Gobierno de Canarias lo hacen muy complicado. No obstante, el Ayuntamiento buscará las mejores opciones.

Igualmente, esta autorización surtirá efectos exclusivamente durante el período de vigencia de las medidas establecidas por el Gobierno de Canarias y, en su caso, sus eventuales prórrogas.

Esta medida se complementa con otras ya anunciadas hace escasas semanas como los aplazamientos de los recibos municipales, el último de ellos -el del IBI- hasta noviembre, así como a la exoneración de tasas como la de ocupación de terrazas o la rebaja de la basura, además de la posibilidad de fraccionar el pago de impuestos y de acogerse a una moratoria.

El Ayuntamiento de Arona ha destinado casi 700.000 euros entre el 29 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de ese mismo año a apoyar al tejido productivo del municipio mediante subvenciones que permitan mantener el empleo y que se han ido concediendo a través de las cuatro convocatorias puestas en marcha.

Tanto el alcalde José Julián Mena, como la concejala de Hacienda y Promoción Económica, Raquel García, recuerdan que "Arona ha sido uno de los municipios que más recursos ha destinado a apoyar al sector de la restauración, con importantes paquetes de medidas. Desde el primer momento insistimos en que iríamos todo lo lejos que legal y presupuestariamente fuera posible para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Ahora, tal y como hicimos en diciembre de 2020, era necesaria la adopción de este tipo de iniciativas urgentes para continuar con nuestro apoyo al sector y permitir la subsistencia de su actividad".