La Cámara de Comercio cree que es el momento de que AENA demuestre que Tenerife Sur es una prioridad

Debido a la importancia de los aeropuertos canarios, y particularmente a la relevancia de Tenerife Sur en el conjunto nacional, la Cámara de Comercio analizó en un Comité Ejecutivo Extraordinario convocado el pasado viernes la gravedad del asunto: "este tema nos genera gran preocupación desde hace tiempo: se trata de una infraestructura estratégica no solo para Tenerife, sino para el conjunto del Estado, y tener un aeropuerto de segunda supone una importante pérdida de competitividad con la correspondiente merma que supone en la economía. Lo que para AENA es ganar tiempo, para Canarias es un lastre en el desarrollo de nuestra economía", declara el presidente de la Cámara provincial.

En la época anterior a la pandemia, más de once millones de pasajeros utilizaban al año las instalaciones del aeropuerto Tenerife Sur, la gran mayoría de ellos turistas internacionales que al regresar a sus países se llevaban como última imagen la de una terminal obsoleta e impropia de un destino de esta magnitud. Poner solución a esta carencia, que se prolonga desde hace demasiado tiempo, resulta urgente para no perder competitividad, cuando es más necesario que nunca poner el acento en la calidad, que también pasa por unas infraestructuras apropiadas.

Por eso desde la entidad cameral no se entiende que AENA no realice una planificación estructural donde se plantee una nueva terminal con las condiciones de funcionalidad y excelencia que esta necesita. Una decisión de postergación que a juicio del presidente cameral "ha despertado un lógico malestar, tanto por el hecho en sí como, sobre todo, porque revela, una vez más, una falta de sensibilidad con la que no es posible afrontar las demandas y necesidades que tiene la Isla y que se hace difícil de imaginar en el trato del Estado con otros territorios del país".

Así desde la institución, que representa y defiende los intereses de las empresas de la provincia, se pide a AENA que, en este momento en el que pueden suscitarse modificaciones presupuestarias por la negativa catalana de acometer la inversión prevista en el Aeropuerto del Prat, reconsidere su Plan de Inversiones para el DORA II incluyendo en el mismo la partida económica que verdaderamente necesita el aeropuerto.

Según datos de AENA, el aeropuerto Tenerife Sur es uno de los más rentables de España, motivo que a juicio de la entidad cameral debería bastar para que el ente aeroportuario nacional priorice la inversión en Tenerife Sur, un aeropuerto del año 1978 que no ha optado a las inversiones que necesita, algo que sí ha sucedido en otros aeropuertos de la red nacional. "Al ser uno de los pocos aeropuertos que resultan rentables, apostar por una infraestructura que ya de por sí genera buenos resultados redundará en más beneficios, algo que en la situación actual es especialmente relevante y necesario", afirma Sesé.

Desde la Cámara también se resalta que esta es una reclamación histórica que, además cuenta con el acuerdo y el respaldo de los agentes sociales, económicos y políticos de la Isla, cuyo objetivo no es otro que disponer de un aeropuerto que esté a la altura de la calidad y la excelencia que se quiere ofrecer. Para Sesé, "AENA no está demostrando un compromiso real, ya que esta dejadez se traduce en una planificación y un compromiso insuficientes, parcheando continuamente las instalaciones en lugar de planificar una rehabilitación integral de esta infraestructura que, por otra parte, es también fundamental para el Estado".

A juicio del presidente cameral, "Canarias se sitúa entre las regiones que más contribuyen a la difusión de la marca España debido al papel desempeñado por los millones de turistas que cada año acuden al Archipiélago. Por eso, el Gobierno de España, con mayoría de participación pública en AENA no debe arriesgarse a deteriorar esa marca (ni la de Canarias o Tenerife) con su falta de respuesta a una demanda tan simple como esta: un aeropuerto moderno y a la altura de la Isla y de su principal sector económico".