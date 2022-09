CC: "El Bono Comercio del Ayuntamiento de La Laguna tampoco se ha diseñado atendiendo a las necesidades de la mayoría social"

La Laguna/ CCOO reitera su exigencia de que este tipo de iniciativas se implanten en base a criterios de renta, así como que se exija a las empresas adheridas un compromiso de responsabilidad social (mantenimiento del empleo,cumplimiento en materia de salarios, jornada laboral, etc.).

En reunión mantenida con los responsables de comercio y turismo del Ayuntamiento de La Laguna este viernes 2 de septiembre, CCOO ha insistido en que estando de acuerdo con que este tipo de iniciativas pueden favorecer la actividad económica, creemos que por equidad social se deben diseñar de modo que vayan dirigidas a las personas que se están viendo más afectadas por el gran incremento de la inflación y del coste de la vida. Para ello se debería limitar el acceso a este bono en relación con el nivel de renta para que se favorezca a la clase media y trabajadora.



Sin embargo, el Ayuntamiento de La Laguna va a destinar fondos públicos (800.000 €) que solo incrementarán la capacidad de gasto de quien ya tiene poder adquisitivo, limitando el acceso a esta posibilidad a la mayoría social.

Anteriormente, como en el caso de S/C. de Tenerife, CCOO había manifestado su rechazo por no haberse diseñado con los parámetros señalados. Creemos que no se debe primar el consumo por el consumo, sino conciliar el impulso a la actividad económica favoreciendo el acceso al mismo a las familias que por la coyuntura económica actual tienen mayores dificultades para ello.

Por otro lado, dado que las empresas adheridas que se vean beneficiadas recibirán unos fondos públicos, entendemos que debería vincularse al requisito de mantenimiento del empleo. Por idéntica razón es exigible que se trate de empresas que sean socialmente responsables con sus personas trabajadoras, cumpliendo con lo previsto en los convenios en materia de jornada, horarios, salarios, etc.

"Hemos expresado nuestra crítica y rechazo a que para el diseño de esta iniciativa no se haya contado con la representación de la mayoría social, papel que se nos asigna en la Constitución Española como sindicato más representativo."

"Debemos reconocer que los responsables del área se han comprometido a estudiar nuestras propuestas en futuras ediciones, así como fijado fecha para una próxima reunión a principios de octubre para tratar diversas cuestiones cara a la campaña de Navidad del comercio lagunero."

