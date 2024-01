CCOO apoya rotundamente la movilización en contra de las actuales condiciones de las camareras de pisos en Tenerife

Tenerife/ CCOO Servicios Canarias ante la movilización convocada por las KELLYS, hemos confirmado nuestra asistencia y el apoyo rotundo ante la falta de inversión de las patronales en materia preventiva y la desidia para dar una solución efectiva a un problema que llevamos años arrastrando, que no es menos, que la salud de las personas trabajadoras en el departamento de pisos.

Este verano teníamos que vivir una situación dolorosa con la muerte de una camarera de pisos en el sur de Tenerife y lamentablemente esta situación no es una anécdota fatídica.



Desgraciadamente la falta de inversión en materia preventiva, la ignorancia y desidia de la parte patronal sobre la salud de las personas trabajadoras nos lleva a ver como la situación de las camareras de pisos, cada día es peor.

Ya en la última reunión convocada por la consejería de turismo y empleo aportaba unos datos que era alarmantes en la siniestralidad e incapacidades donde se podía evidenciar la grave precarización del sector y en mayor medida en el departamento de pisos, donde jubilarse ya no solo se descarta, sino que durante la vida laboral se tienen que automedicar.

CCOO Servicios Canarias no vamos a quedarnos de lado, ante esta situación que llevamos luchando y evidenciando tantos años. Por ello, mañana día 12 de Enero este sindicato estará en la movilización convocada por el colectivo "KELLYS" entendiendo que la lucha debe darse para obligar a los gobiernos y sobre todo a las patronales a que inviertan en prevención, y se busque una solución, que podría ser fácil con voluntad. Nos estamos encontrando en los Comités de Seguridad y Salud es la pausa de inversión en materia preventiva a la espera de supuestas subvenciones del Gobierno de Canarias, al final, como siempre, la inversión la pagamos todos y todas pero los beneficios son para unos y unas pocas.

Cabe recordar que esta patronal, está teniendo récords en ganancias y lucrándose de dinero público (con sus ayudas) y no invierte en la salud de sus trabajadores/as. Esta movilización es solo un punto de partida hacia una lucha que esta vez no se parará por ningun sindicato amarillo.

CCOO Servicios Canarias estará siempre al lado de los colectivos y COMO SIEMPRE de las personas trabajadoras para la lucha de la mejora de las condiciones e inversión en materia preventiva.

