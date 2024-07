El Cabildo impulsa la recuperación del empleo en Tenerife

Rosa Dávila aseguró que "hemos recuperado el pulso de una isla que estaba en estado de hibernación. Hemos ayudado a reducir la tasa de desempleo, que rondaba el 20% a situarla en un 14% y nos hemos convertido en el motor del empleo, tal y como avalan los datos del primer trimestre del año, donde 9 de cada 10 contratos nuevos se hicieron en Tenerife. Vamos a seguir trabajando para crear más empleo y para recuperar muchos ámbitos que se habían quedado estancados. Tenerife vuelve a estar en marcha y eso es una gran noticia".

"También hemos impulsado las políticas de vivienda y en materia sociosanitaria y, por supuesto, en movilidad, tomando medidas que se están implantando para mejorarla como el convenio con la Universidad de La Laguna para priorizar el transporte público, los cambios de horario de los vehículos pesados o el impulso al desarrollo de los trenes comarcales. También hemos estado pendiente de asuntos como los incendios forestales o la sequía y la declaración de emergencia hídrica que nos va a permitir poner más agua para el sector primario y la población", indicó Dávila.

Por su parte, Lope Afonso indicó que "se ha hecho una ingente labor durante este año y no ha habido un problema en el que no hayamos intervenido para tratar de solucionarlo. La Isla tenía grandes retos y en el primer año ya hemos tomado algunas decisiones para solucionarlos".

El vicepresidente primero del Cabildo admitió que "hay ciertos problemas de la sociedad y el Cabildo no puede permanecer ajenos a ellos y a pesar de que los recursos a veces son limitados, si son bien utilizados y se hace con un buen respaldo político, sirven para remover esas dificultades".

Rosa Dávila y Lope Afonso coincidieron al afirmar que el Cabildo está equilibrado y es consecuente en sus políticas para atender a las personas, tener una isla más sostenible e impulsar el empleo y los sectores económicos.