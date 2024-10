El Cabildo destinará más de 3,5 millones de euros para ayudar a jóvenes cualificados a conseguir su primer empleo y evitar la fuga de talento

Tenerife/ La presidenta Rosa Dávila indica que en tan solo un año el paro juvenil ha bajado del 35% al 24%, lo que supone una reducción 11 puntos porcentuales en tan solo doce meses. Las áreas de Empleo e Innovación impulsan el programa PRÁCTICA Y Talentum CEdeI.



Tenerife ha logrado en el último año un descenso significativo del paro juvenil, pasando del 35% al 24%, lo que supone una reducción de 11 puntos porcentuales en tan solo doce meses. Con el objetivo de reforzar esta tendencia y asegurar un futuro laboral estable para los jóvenes de la isla, el Cabildo de Tenerife destinará más de 3,5 millones de euros a dos programas diferenciados, pero complementarios.

El "Programa PRÁCTICA", dotado con un presupuesto de 2,5 millones de euros, está enfocado a proporcionar el primer empleo a jóvenes cualificados que aún no han tenido la oportunidad de acceder a un puesto relacionado con su titulación. La iniciativa va dirigida a personas con formación universitaria, de Formación Profesional o con Certificados de Profesionalidad, y se desarrollará a través de la contratación directa de estos perfiles por parte de empresas y entidades vinculadas al Cabildo.

Por otro lado, el Cabildo ha aprobado también la puesta en marcha de la iniciativa "Talentum CEDeI", un programa que se ejecutará a partir de 2025 con un presupuesto de 1 millón de euros y cuyo objetivo es evitar la fuga de talento joven especializado. A través del área de Innovación, esta línea de subvenciones está dirigida a las pymes de la isla que operen en sectores relacionados con la innovación tecnológica, como el aeroespacial, la biotecnología, el gaming y audiovisual, la economía azul, las energías renovables y las tecnologías de la información y la comunicación. Este proyecto permitirá la contratación de 150 personas.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado la importancia de los proyectos impulsados por la corporación municipal ya que "el desempleo juvenil, unido a la precariedad laboral, representa uno de los mayores impedimentos para la emancipación de los jóvenes y el acceso a una vivienda digna. Sin una primera oportunidad y estabilidad laboral, es imposible que puedan iniciar un proyecto de vida independiente", subrayó. Según los datos más recientes, más del 65% de los jóvenes en Canarias aún residen con sus padres debido a la falta de oportunidades estables y al elevado precio de la vivienda.

En concreto, "el objetivo de 'PRÁCTICA' es romper el círculo vicioso de la falta de experiencia profesional que dificulta el acceso de los jóvenes a su primer empleo. Queremos que estos jóvenes puedan aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno práctico y sumar experiencia laboral de calidad", añadió Dávila. Hasta el momento, 15 empresas y entes participados del Cabildo han manifestado su interés en formar parte del programa, cuyos contratos tendrán una duración mínima de seis y máxima de doce meses.

Además de la experiencia práctica, los participantes en el programa recibirán formación en habilidades transversales, como el trabajo en equipo y la comunicación, así como un servicio de orientación y acompañamiento personalizado para mejorar su empleabilidad tras la finalización de los contratos. "No se trata solo de ofrecer una primera oportunidad, sino de dotarles de herramientas para que puedan competir en el mercado laboral con mayores garantías de éxito", explicó la presidenta.

Por otro lado, "con 'Talentum CEDeI' queremos asegurar que el talento que se forma en nuestra isla encuentre oportunidades de desarrollo profesional y no tenga que buscar alternativas fuera de Tenerife", explicó Dávila. El programa permitirá a cada empresa beneficiaria recibir hasta 6.000 euros por persona formada, con un límite de 12 personas por entidad. De este modo, el Cabildo busca consolidar el empleo cualificado y fomentar el desarrollo de sectores emergentes en Tenerife, generando un entorno propicio para la generación de empleo de calidad y el crecimiento sostenible de la economía insular.

Convocatoria abierta en 2025

El plazo de presentación de solicitudes para la subvención 'Talentum CEDeI' se abrirá a comienzos de 2025, permitiendo a las empresas planificar sus estrategias formativas de cara al nuevo año. Las bases y condiciones podrán consultarse en la web del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife a partir del próximo mes de noviembre.

