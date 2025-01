Tenerife lidera la evolución del Indicador de confianza Empresarial en paralelo con una creación de empleo inédita

Tenerife/ Este indicador ha aumentado un 2,6% en Tenerife, superando a todas las Islas de Canarias. Tenerife afronta el primer trimestre de 2025 liderando el avance de la confianza empresarial respecto al cuarto trimestre de 2024: ha aumentado un 2,6% en Tenerife, superando a todas las Islas de Canarias (1,9% en Gran Canaria, 1,7% en La Palma, 1,1% en La Gomera, 0,9% en Lanzarote, -10,6% en El Hierro y -1,9% en Fuerteventura.



La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, apunta a que estos datos "consolidan una evolución positiva desde que hemos llegado al gobierno del Cabildo, pues la confianza empresarial en Tenerife ha aumentado considerablemente desde 2023, en más de 6 puntos, lo que indica una percepción favorable del entorno económico actual y de futuro". Del mismo modo, Dávila apuntó que cuando se les pregunta por sus expectativas de futuro, estos saldos también han mejorado notablemente en Tenerife. "En 2023 la diferencia entre expectativas optimistas y pesimistas era de apenas 0,4 puntos, y en este momento (2025) el valor es de 8,4 puntos porcentuales, señalando un optimismo moderado".

A estos datos hay que sumar los de la creación de empleo en la Isla durante el mes de diciembre de 2024 con 2.013 nuevos contratos, lo que supone un incremento del 8,50 % con respecto al mismo periodo de 2023 y más de la mitad –casi un 54 %- de todos los que se firmaron en Canarias en el pasado mes, según los datos del Instituto Canario de Estadística. A nivel regional, los contratos registrados en Canarias en diciembre de 2024 aumentaron un 6,92 %, con 3.733 contratos con respecto a diciembre de 2023 para un total de 57.674. En Tenerife, la cifra de nuevos contratos alcanzó los 25.682, lo que supone 2.013 más que en diciembre de 2023.

Por otra parte, el descenso en el número de demandantes de empleo también ha sido significativo. Así, en Canarias se redujo en 7.088 personas en diciembre de 2024 con respecto a diciembre de 2023, de los cuales 2.369 fueron en Tenerife. De esta forma, se ha reducido el número de personas demandantes de empleo en la Isla hasta llegar a las 93.441 personas.

Al respecto, la presidenta insular señaló que "a pesar de que estos datos reflejan un optimismo notable, sigue quedando mucho trabajo por hacer para situar a Tenerife en el espacio de liderazgo que le corresponde. Es clave seguir fomentando la demanda, la estabilidad, creando nuevos empleos y dinamizando nuevos sectores económicos. Este Cabildo no se conforma. Yo no me conformo.

