La Laguna reduce el paro en abril y refuerza su apuesta por la formación y el empleo local

La Laguna/ El municipio registra una bajada del 1,3% en el número de personas desempleadas durante el último mes, con una mejora interanual del 6,5%. La Laguna continúa reduciendo sus cifras de desempleo. Según los últimos datos del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), el municipio cerró abril con 7.842 personas inscritas como demandantes de empleo, lo que supone un descenso del 1,3% respecto al mes anterior y una caída del 6,5% en comparación con abril de 2024.



Entre las medidas destacadas por el Ayuntamiento se encuentra el Programa Extraordinario de Empleo Social 2023/2024, que ha permitido la contratación de 110 personas desempleadas para labores de mantenimiento en espacios públicos, con una inversión superior a 1,4 millones de euros. Esta acción, desarrollada en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, está dirigida a personas con especiales dificultades de inserción laboral.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha subrayado la importancia de este tipo de actuaciones dentro del compromiso del gobierno local con la cohesión social. "Estos programas no solo mejoran la empleabilidad, sino que tienen un impacto directo en la calidad de vida de nuestros barrios. Apostamos por un modelo de desarrollo que combine la inclusión, el empleo digno y la mejora de los servicios públicos", señaló el primer edil.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, ha valorado los datos de abril como un reflejo del impacto real de estas políticas, "la reducción del desempleo en nuestro municipio es una señal alentadora de que las políticas activas que estamos impulsando están funcionando. Nuestro compromiso es seguir generando oportunidades reales para nuestra ciudadanía, especialmente para quienes más lo necesitan."

Desde el área de Desarrollo Local se impulsa también una programación continua de formación gratuita, que se renueva cada mes y se adapta a las demandas del mercado. Agricultura ecológica, atención sociosanitaria, comercio o competencias digitales son algunos de los sectores prioritarios para esta oferta municipal.

"La formación es clave para adaptarnos a las nuevas demandas del mercado laboral", añadió Galván. "Desde el Ayuntamiento estamos centrados en preparar a nuestros vecinos para las profesiones del presente y del futuro, con una oferta adaptada, gratuita y accesible."

Radiografía del paro en La Laguna

Según el informe de OBECAN correspondiente a abril, el perfil de la persona desempleada en La Laguna responde mayoritariamente a mujeres (57,5% del total) y personas mayores de 45 años, que suponen el 49,7%. La mayoría tiene estudios secundarios (55%), mientras que un 10,4% son menores de 25 años, lo que reafirma la necesidad de seguir desarrollando políticas específicas para jóvenes.

Aunque los datos por sectores no están desglosados a nivel municipal, el contexto insular apunta a una mejora generalizada del empleo en Tenerife. En el conjunto del archipiélago, el paro se redujo especialmente en los sectores del comercio, la construcción y la industria, mientras que la hostelería fue el único sector con incremento de desempleo.

La evolución positiva del empleo en La Laguna no es un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia sostenida basada en la colaboración institucional, el impulso a la formación y los programas de inserción laboral. Desde el Ayuntamiento se continuará trabajando en esta línea para seguir ampliando oportunidades laborales para la ciudadanía.

