El paro registrado baja un 4,2 por ciento en Santa Cruz durante los últimos doce meses

El paro registrado en las oficinas públicas de empleo de Santa Cruz de Tenerife ha caído un 4,2 por ciento durante los últimos doce meses, de modo que el número de desempleados se sitúa en 21.488, según el informe de coyuntura laboral que elabora cada mes la Sociedad de Desarrollo municipal.

En términos absolutos, 946 personas han abandonado en este período las listas del paro en la ciudad. El dato da continuidad a la tendencia de los últimos años y, en particular, desde septiembre de 2013. Desde ese momento, el paro ha descendido mes tras mes en términos interanuales.

El descenso se sitúa en el 1,4 por ciento con respecto a abril de este mismo año, lo que supone 295 personas menos inscritas en las oficinas públicas de empleo.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó hoy la consistencia económica de la ciudad, sustentada en unos indicadores que no han dejado de mejorar desde el año 2013 y que se asientan, en buena medida, "en una política municipal favorecedora de la inversión empresarial y el ahorro familiar gracias a la constante reducción de la fiscalidad".

Bermúdez confió en que el municipio pueda mantener o, incluso, incrementar en el futuro el nivel de empleo y de contrataciones "para garantizar la mayor calidad de vida a todos los chicharreros".

El informe de la Sociedad de Desarrollo también analiza las contrataciones formalizadas durante el pasado mes de mayo, que se traducen en un incremento del 1,5 por ciento con respecto a abril, si bien en términos interanuales se ha ralentizado en un 3,3 por ciento.

Con todo, Santa Cruz de Tenerife vuelve a situarse como el motor de las nuevas contrataciones laborales a nivel insular, no en vano concentra el 30 por ciento del total de documentos formalizados en abril.

Las previsiones de la Sociedad de Desarrollo para este mes de junio y, como consecuencia del inicio de la temporada estival apuntan nuevamente a una positiva evolución de los indicadores, de modo que el número de personas en paro se podrá situar en torno a las 21.300 y las nuevas contrataciones rondarán la 9.500.