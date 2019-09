Ryanair cita a servicios mínimos a más del 90% de la tripulación para impedir su derecho a huelga

Además de estas citaciones a la plantilla, la irlandesa ha considerado como servicios mínimos el 99% de los vuelos programados, vulnerando el derecho a huelga de los trabajadores de Ryanair.

Durante esta tercera jornada de huelga no se están produciendo cancelaciones porque "primero, los servicios mínimos son abusivos y no permiten el derecho a huelga y, segundo, la empresa está abusando o excediéndose asignando más trabajadores de los que debería a esos servicios mínimos. La única medida de protesta que están utilizando los trabajadores es la opción no pasar el servicio de venta a bordo, que está siendo secundada por la mayoría", explica Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.

"El problema está dejando de ser Ryanair y el problema es el Gobierno, el Ministerio de Fomento y el de Trabajo, que no hacen absolutamente nada, que no dan una respuesta clara ante los incumplimientos y las continuas ilegalidades que comete Ryanair", critica Iglesias.