El Juzgado de lo Social desestima la demanda de ASHOTEL que pretendía inaplicar los incrementos salariales estableacidos en el convenio de hostelería

Santa Cruz de Tenerife/ El Juzgado de lo Social Nº 8 de Santa Cruz de Tenerife, en Sentencia del pasado 28 de Mayo de 2021, ha desestimado la demanda interpuesta por la patronal del sector hotelero ASHPOTEL, que pretendía dejar sin efecto los incrementos salariales establecidos en el Convenio de Hostelería de Santa Cruz de Tenerife, del 2,5% del 1 de Julio de 2020 al 30 de Junio de 2021, y del 2% del 1 de Julio de 2021 al 30 de Junio de 2022, al entender la patronal que dichos incrementos no se podían aplicar por cuanto cuando se firmó el Convenio de Hostelería no se preveía una crisis económica tan grave en el sector como la que ha derivado de la pandemia del Covid 19.

Sindicalistas de Base, como consta en las Actas del Tribunal Laboral Canario del 16 y 27 de Octubre de 2020, en la conciliación previa a la demanda al Juzgado de lo Social, de la misma manera que se había acordado con la patronal de Restauración AERO para dicho sector, propuso dejar sin efecto dicho incremento, con la prioridad de proteger al empleo y a los derechos del Convenio de Hostelería, aceptando la inaplicación del incremento salarial, pero imposibilitando a las empresas a realizar despidos objetivos avalados por la Reforma Laboral y derivados de la crisis económica, así como la imposibilidad de las empresas de descolgarse de la aplicación del Convenio de Hostelería y sus tablas, que también facilita la Reforma Laboral del Partido Popular de 2012, que está tardando en derogar el actual Gobierno, pero la patronal no aceptó la propuesta y no hubo acuerdo.

Sindicalistas de Base lo tenía claro, si la patronal quería no subir los salarios, y mantener la facilidad de despidos objetivos y descuelgues de la aplicación del Convenio de Hostelería por parte de las empresas, que no contaran con nosotros.

De hecho los/as trabajadores/as afectados/as actualmente y desde el estado de alarma son apenas el 15% del conjunto de los/as trabajadores/as del sector hotelero, con la mayoría de los hoteles cerrados, y su personal en los ERTES de Fuerza Mayor, y el personal de los hoteles abiertos, conscientes de la actual situación de sus empresas, están haciendo un esfuerzo de flexibilidad y sobre carga de trabajo, con plantillas bajo mínimos, que no sólo se merecen que se aplique los incrementos salariales pactados en el Convenio de Hostelería, sino un incentivo todavía mayor de las empresas.

Lógicamente la situación cambia en este verano donde la mayoría de los hoteles van a abrir sus puertas, pero las empresas mantendrán las bonificaciones de cotización a la seguridad social por la prórroga de los ERTES de Fuerza Mayor, de momento hasta el 30 de Septiembre de 2021, y las plantillas estarán bajo mínimos con unos ratios de plantilla en todos los departamentos sobre ocupación muy inferiores al periodo pre-covid, por lo que mantenemos que las empresas deben cumplir con el incremento salarial pactado, porque, simplemente, sus trabajadores/as se lo merecen.

La patronal buscó un "aliado" para dejar sin efecto la subida, la impugnación de CC.OO,. del Convenio de Hostelería, que pese a ser desestimada en su totalidad por el Juzgado de lo Social en Sentencia del pasado , con la única excepción de las funciones de limpieza de las zonas comunes que actualmente asumen las Camareras de Pisos, dicha Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 7 del pasado 12 de Febrero de 2021, está recurrida por CCOO y ASHOTEL al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hecho por el que solicitó la patronal que se dejara en suspenso el incremento salarial hasta que la Sentencia fuera firme, pero que fue igualmente desestimado por el Juzgado de lo Social Nº 8 en su Sentencia del pasado 28 de Mayo.

El Juzgado de lo Social establece a los firmantes del Convenio de Hostelería a que cualquier modificación de lo pactado debe remitirse a la negociación de las partes, y desde Sindicalistas de Base siempre se ha mantenido la posibilidad de alcanzar un acuerdo, y desde las comparecencias en el Tribunal Laboral del 16 y 27 de Octubre de 2020 quedó constancia.

Sindicalistas de Base entiende que se empieza a ver la luz al final del túnel y que el sector turístico tendrá una pronta recuperación en ocupación y precios, que se empezará a ver en la temporada de verano, y se consolidará en la temporada de invierno en la que Canarias no tiene la misma competencia de otros destinos turísticos, y ve cercano su objetivo de pasar página de esta pesadilla que hemos, y todavía estamos viviendo, con el empleo sujeto por los ERTES, y los derechos y salarios de los/as trabajadores/as del sector establecidos en el Convenio de Hostelería y en los Pactos Salariales de empresa, protegidos desde la firmeza de la mayoría sindical de Sindicalistas de Base en el sector turístico.

SINDICALISTAS DE BASE