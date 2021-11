La iniciativa cuenta con un presupuesto de 3.821.092 euros, cofinanciados por el Gobierno de Gran Canaria, que aporta 830.846 euros, y el Servicio Canario de Empleo, que cede 2.997.965 euros. Unos fondos con los que se ha contratado a 90 personas, durante 12 meses, en la modalidad de prácticas y con una remuneración del 75% del salario fijado en el convenio colectivo para el puesto que desempeñen. Asimismo, se ha incorporado a seis tutores, durante 3 meses, y a un equipo de apoyo de otras seis personas durante 16 meses, que realizarán el proceso selectivo y, posteriormente, la memoria de cierre del programa.

Antonio Morales, presidente de la Corporación Insular, ha asegurado hoy, en el acto de presentación de este proyecto, que "para muchos de estos jóvenes, que entran a trabajar en distintas áreas del Cabildo, les supone una primera experiencia laboral, lo cual es muy importante para su currículum, porque como muchos de ellos y ellas plantean en distintas ocasiones entran en un bucle, un círculo cerrado, en el que no pueden obtener un trabajo porque no tienen experiencia y, claro, no tengo experiencia porque no puedo trabajar. De esta manera, van a estar un año trabajando con la Administración y pueden realizar un trabajo transversal porque hay mucha relación entre las distintas áreas del Cabildo y les facilita adquirir una enorme experiencia".

Por su parte, el consejero insular de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz Sánchez, ha manifestado que "Este proyecto supone una oportunidad para las y los jóvenes que disponen de titulación, pero que no han podido tener una primera experiencia profesional que mejore su accesibilidad al mercado laboral. Así mismo también es una oportunidad para la administración de contar con personal formado, con ganas de trabajar y que aporta aire fresco a la institución insular. Esta es la segunda convocatoria que realizamos y la experiencia que tuvimos con la primera es inmejorable, es un tipo de proyectos por el que hay que seguir apostando y desde la Consejería de Empleo y Desarrollo Local haremos todo lo que podamos para acoger al mayor número de participantes posible en próximas ediciones".

Todas y todos los contratados, realizan sus trabajos en las consejerías de Presidencia; Cultura; Hacienda; Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad; Medio Ambiente; Igualdad, Diversidad y Transparencia; Industria, Comercio y Artesanía; y Arquitectura y Vivienda.

'NOE Gran Canaria' se centra en tres grandes líneas de acción: la aplicación práctica de la formación recibida; la mejora de las condiciones de empleabilidad de las y los participantes, a través de la experiencia laboral y la formación complementaria diseñada; y la propia práctica laboral, en la que se realizan obras y servicios de utilidad colectiva.

A este respecto, Morales ha resaltado que "las estadísticas e informes de empleo reflejan que la formación permite tener más oportunidades de acceso al empleo". De hecho, ha detallado que, según los datos del Observatorio de Empleo de Canarias analizados para el desarrollo de este proyecto, de los 106 mil parados que había en Gran Canaria, en diciembre de 2020, solo el 11% poseía estudios de Formación Profesional o Universitarios, frente a un 89% con Formación Secundaria Obligatoria o menos.

"Estas estadísticas se ven empañadas en muchos casos por la falta de práctica profesional en el entorno laboral, que genera en ocasiones un efecto en la persona que está buscando empleo de inseguridad a la hora de enfrentar la tarea", ha concluido. "Es por ello, y por la exigencia de práctica en las empresas, que las personas tituladas sin experiencia se convierten en un colectivo vulnerable, que evidencia la necesidad de llevar a cabo este tipo de políticas activas de empleo".