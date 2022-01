LA ULL OBTIENE MEDIO MILLÓN DE EUROS PARA CONTRATAR A 15 JÓVENES CUALIFICADOS SIN EXPERIENCIA LABORAL

La Laguna/ El Servicio Canario de Empleo (SCE) ha concedido a la Universidad de La Laguna una subvención directa por valor de 481.633,20 euros que permitirá la contratación durante un año de una quincena de jóvenes cualificados sin experiencia laboral previa, como medida específica para fomentar el empleo juvenil y la integración socioeconómica de este colectivo. El centro académico pretende desarrollar durante la relación laboral con ellos tres proyectos: la mejora de la eficiencia energética y el impulso de la sostenibilidad entre la comunidad universitaria; la digitalización y automatización de procedimientos electrónicos y, por último, la realización de actividades de apoyo a las actividades generales de la universidad en materias como la gestión económica y financiera, los recursos humanos, la investigación y la intervención de la universidad.



La relación laboral que prevé la subvención es la de contrato en prácticas. Las entidades beneficiarias seleccionarán, entre los candidatos remitidos por el Servicio Canario de Empleo, a las personas participantes del proyecto. La resolución indica que, cualquiera que sea el sistema de selección utilizado, no se aplicará la normativa de los procedimientos de selección de personal de las administraciones públicas, y, de hecho, las personas seleccionadas no se consideran incluidas en las correspondientes plantillas o relaciones de puestos de trabajo, en el caso de tratarse de una administración pública.

Entre los objetivos específicos del proyecto presentado por la Universidad de La Laguna -que no cubre plazas estructurales en la plantilla de profesionales de la institución- figura favorecer la formación de jóvenes profesionales en materias de interés para este centro académico, propiciar el conocimiento de sistemas de gestión especializada en el sistema universitario para los jóvenes participantes, impulsar la colaboración entre la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de Empleo en el favorecimiento de la inserción laboral de jóvenes graduados, fomentar la mejora de la gestión en la Universidad de La Laguna mediante la aportación de jóvenes graduados, así como el carácter creativo y crítico de los jóvenes en sus primeros pasos en el mercado laboral.

Así, en cuanto a actividades relacionadas con el empleo verde que contribuyan a preservar y restaurar el medio ambiente, se ha previsto un 20% sobre el total de la convocatoria, que estará destinado al Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad con un total de tres plazas entre perfiles del Grado de Ingeniería Técnica Industrial o de Ingeniería Técnica Agrícola. La eficiencia energética, el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad son el objeto principal, con funciones específicas en el seguimiento y supervisión de instalaciones, redacción de propuestas y memorias de mejora, apoyo en la captación de recursos para llevar a cabo acciones de sostenibilidad, redacción de propuestas y gestión de proyectos.

En lo referido a las actividades relacionadas con las competencias digitales (otro 20% sobre el total), el área de ubicación será el Servicio de apoyo técnico a la Gerencia y el Vicerrectorado de Agenda Digital y Modernización. En este caso, las titulaciones requeridas son Graduado en Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o en titulaciones similares.

Así, en el entorno de la Gerencia y del Vicerrectorado de Agenda Digital, Modernización y Campus Central, los jóvenes graduados se formarán en tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aspectos vinculados a la gestión del ciclo de vida de las infraestructuras y de las aplicaciones, apoyo al conocimiento sobre los servicios de soporte TIC, gestión de la comunicación digital, gestión de identidad y control de acceso, apoyo a los procesos de computación de altas prestaciones, mejoras para la informatización de los puestos de trabajo, apoyo en los procesos de alineación, planificación y organización TIC, así como monitorización, asesoría y evaluación TIC.

En cuanto a actividades en general, lo que constituye el 60% sobre el total de la convocatoria, tres plazas se ubicarán en el Servicio de Recursos Humanos, con perfiles de Graduado/a en Derecho, Relaciones Laborales o titulaciones similares. Así, las personas tituladas se formarán en todos los aspectos relacionados con la gestión de personal en una administración pública, haciendo especial hincapié en la puesta en marcha de convocatorias públicas de empleo, tanto para Personal Docente e Investigador como para el Personal de Administración y Servicios. Asimismo, se formarán en la gestión de listas de sustituciones, la elaboración de bases para convocatorias públicas, informes y resoluciones destinadas a la gestión de los recursos humanos de la Universidad de La Laguna.

Dos plazas irán destinadas al Servicio de Gestión Económica y Financiera, en este caso para Graduados en Economía, Administración y Dirección de Empresas o titulaciones similares. En el entorno de la Gerencia de la universidad, las personas tituladas se formarán en todos los aspectos relacionados con la gestión económica y financiera de la universidad. La elaboración de informes, resoluciones y otros actos administrativos para la gestión económica, análisis de ingresos y gastos, seguimiento de la ejecución presupuestaria, elaboración de memorias para la mejora de la gestión económica, seguimiento de justificaciones económicas a proyectos, elaboración de cuadros de mando integral para el seguimiento de los costes de la universidad, elaboración de documentos contables y otros trabajos relacionados.

Por último, otros dos titulados se destinarán al área de Intervención de la Universidad de La Laguna, en este caso para graduados en Economía, Contabilidad y Finanzas, Administración y Dirección de Empresas, Derecho o titulaciones similares. Se formarán en todos los aspectos relacionados con el control económico y financiero de la universidad. En este sentido, realizarán tareas relacionadas con la fiscalización de expedientes de convocatorias públicas de empleo, contratos públicos, subvenciones y ayudas económicas, premios y otras actividades similares, apoyo a la fiscalización de facturas, desarrollo de documentación relacionada con el control económico y financiero y otras actividades similares.

Igualmente, dos plazas de esta convocatoria serán para el Servicio de Apoyo a la Investigación, en concreto para jóvenes graduados en Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas o en titulaciones similares, para actividades destinadas a entender los procesos de auditorías de proyectos de investigación en el ámbito de una institución pública, adquiriendo conocimientos sobre control de la gestión económica asociada y contabilidad en proyectos de investigación, ligados a las actuales normativas española y europea de control, así como a aspectos relacionados con características intrínsecas vinculadas a la contratación de recursos humanos en el sector, gestión de convocatorias públicas ligadas a formación e investigación, formación en gestión relacionada con la transferencia de conocimiento y resultados de investigación o gestión administrativa vinculada a los institutos universitarios de investigación.

