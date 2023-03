Cerca de 15.000 empresas confiaron en Cruz Roja para formación y empleo

Es por ello que Cruz Roja trabaja en la cooperación empresarial de manera continuada a lo largo del año para fomentar mercados inclusivos y sensibilizar sobre ello, con reuniones con empresas aliadas y nuevas empresas de todos los tamaños. Así, en 2022 ha conseguido trabajar con hasta 14.859 empresas colaboradoras, de las cuales, 8.526 han facilitado la contratación de personas vulnerables usuarias de Cruz Roja, y 2.861 han acogido alumnado de formación en prácticas no laborales. Además, 4.243 se han implicado de manera proactiva en impulsar entornos inclusivos, participando activamente en las campañas de Cruz Roja y realizando acciones de sensibilización.

Nacional/ Cruz Roja, a nivel nacional, cierra el balance 2022 de su Plan de Empleo con buenos resultados; para trabajar por la inserción laboral de las personas vulnerables, no sólo se centra en las necesidades y respuestas de las mismas, sino también en la oferta y oportunidades del mercado laboral en su conjunto, y las que ofrecen las empresas a nivel particular.

Asimismo, hasta 1.038 han participado en sesiones de orientación a participantes, 792 en acciones de formación, y 755 han colaborado en otro tipo de actividades que ayudan a la inserción laboral de los colectivos con los que trabaja Cruz Roja (jóvenes, desempleados de larga duración, mayores de 55, mujeres, etc.).

Estas colaboraciones empresariales han beneficiado a más de 10.000 personas que han realizado sus prácticas en las empresas participantes, y en total, se han movido más de 30.000 tipos de colaboración diferentes entre Cruz Roja y estas entidades.

Sin embargo, no se deben olvidar que en el año 2022 han sido atendidas a través del Plan de Empleo de Cruz Roja, en sus diferentes programas y no sólo en los que cuentan con alianzas empresariales, hasta 135.185 personas, de las cuales 25.374 han conseguido un puesto de trabajo.

Balance del Plan de Empleo de Cruz Roja Las Palmas

En este último año hemos atendido en la provincia de Las Palmas, a 1497 personas, de ellas, el 60% son mujeres y el 40% son hombres, siendo el colectivo de mujeres la población que sufre mayores brechas y desigualdades para acceder al mercado laboral, seguido por las personas migrantes y refugiadas, jóvenes sin cualificación y las personas desempleadas de más de 50 años.

En esta provincia, el Plan de Empleo de Cruz Roja está presente en 5 localidades: Las Palmas de GC, Telde, Vecindario (Santa lucia de Tirajana), San Bartolomé de Tirajana y Fuerteventura; además cuenta con 10 proyectos:

Itinerarios que Suman, Itinerarios que Suman+, 1ª. Oportunidades para Jóvenes, En Clave de Cambio, Jinámar por el Empleo-Itinerarios que Suman, Incorpora, Reto Social Empresarial, Información Laboral, Tips de Orientación Profesional y Directos hacia el empleo. Todos ellos dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas que lo tienen más difícil.

Estas cifras no serían posibles sin la colaboración de las empresas, una parte fundamental para transformar el mercado de trabajo. El Plan de Empleo de Cruz Roja en Las Palmas cuenta con la colaboración de 191 empresas, que han permitido gestionar más de 826 colaboraciones en diferentes áreas: orientación, formación, intermediación y sensibilización, contribuyendo a facilitar la mejora de la empleabilidad de 611 personas que están inscritas en nuestros itinerarios personalizados de inserción socio laboral, y con las que se gestionaron unas 270 ofertas de empleo, a través de las cuales conseguimos insertar laboralmente a 264 personas- 151 mujeres y 113 hombres- (50 personas dentro del proyecto "Reto Social Empresarial para la Inserción Laboral"), brindando una oportunidad a quienes más lo necesitan.

Ser Profesional

Bajo el paraguas 'Ser Profesional' y en formato de video-podcast, Cruz Roja organiza encuentros mensuales con empresas de un sector profesional concreto del mercado de trabajo para conocerlo y saber qué requerimientos piden, y qué buscan en un proceso de selección. Así, se recoge información para darla a conocer a las personas en búsqueda de empleo que pueden visualizar y/o escuchar el podcast, a la vez que facilita adaptar las respuestas del Plan de Empleo a las necesidades del mercado. Todo ello, a su vez repercute en una mejor inserción laboral de los colectivos con los que trabaja, ya que se forman y preparan para oportunidades reales del mercado.

En esta línea, se han realizado episodios sobre redes sociales, atención sociosanitaria, construcción, hostelería, empleo sostenible, telecomunicaciones, movilidad sostenible o alimentación y bebidas en este último año, en los que se han interesado de más de 8.500 personas a través del podcast y el canal de YouTube del Servicio Multicanal de Orientación para el Empleo de Cruz Roja.

22 años del Plan de Empleo de Cruz Roja

Son ya veintidós años en los que Cruz Roja ha visto reflejado en el desempleo uno los problemas de la sociedad, y veintidós años en los que ha trabajado por revertir la situación, incluyendo las crisis de 2018 o la sanitaria y social de la covid19, que han ampliado la desigualdad y las brechas de género en el mercado de trabajo.

Para Cruz Roja, tener un Plan de Empleo significa poder contribuir a que las personas tengan derecho al trabajo, se favorezca la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo con independencia de su sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, edad u orientación sexual, en igualdad de trato y de oportunidades en relación con el empleo para personas y grupos infrarrepresentados a fin de mejorar sus perspectivas de empleo o trabajo.

Durante toda su historia a nivel nacional, ha trabajado con más de 984.955 personas, de las cuales 231.277 han conseguido un puesto de trabajo. El 57% de las atendidas eran mujeres, y de ellas, un 4% mujeres víctima de violencia de género, es decir, más de 17.700 mujeres víctimas de violencia de género han sido ayudadas por Cruz Roja para que puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Del total de personas atendidas, el 31% son personas paradas de larga duración.

Para hacerlo posible, han sido necesarias más de 253.000 alianzas a través de más de 70.000 empresas colaboradoras que ha hecho realidad desde la realización de prácticas no laborales, hasta la simulación de procesos de selección de trabajo, pasando por charlas especializadas en oficios y ámbitos concretos.

Cabe destacar, que 1 de cada 4 personas que ha participado en alguna iniciativa del Plan de Empleo ha conseguido un puesto de trabajo, y que 6.272 personas han puesto en marcha su propia iniciativa empresarial.

En 22 años de historia, el Plan de Empleo ha llegado a consolidar 537 puntos de atención mediante las Asambleas territoriales de Cruz Roja.

Hoy, el área de conocimiento de empleo de Cruz Roja mira la transformación que el mercado laboral está teniendo, cómo el impacto de la tecnología va a generar nuevos puestos de trabajo, el impulso que se está dando al empleo verde, etc. ; y todo ello hará necesario nuevas adaptaciones en las respuestas que se ofrezcan a las personas, en adaptar el contenido de las capacitaciones para que se ajusten a lo que las empresas necesitan, el acompañamiento que las personas van a demandar para conocer y saber en qué consisten esas transformaciones, qué nuevos requerimiento van a solicitar las empresas, qué mecanismos nuevos se van a producir para reclutar personal y cómo pueden hacerlo

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 158 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.

En España, Cruz Roja cuenta con más de 256.000 personas voluntarias y más de 1.250 puntos de atención en todo el territorio, que permiten atender anualmente a casi 15 millones de personas en todo el mundo. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de socios, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja ha lanzado el plan 'Cruz Roja Reacciona: una respuesta directa, inmediata y cercana ante la crisis' provocada por la pandemia, el cambio climático y el conflicto en Ucrania para responder a las crecientes necesidades de la población en el contexto de incremento sostenido de los precios de bienes y servicios básicos. En una primera fase, Cruz Roja pretende atender las necesidades de más de 100.000 personas con un presupuesto inicial de 8 millones de euros. Ante la necesidad básica urgente, Cruz Roja Reacciona ayuda a su cobertura inmediata con la entrega de bienes y ayudas económicas; fomenta el conocimiento de medidas que reducen el nivel de necesidad o amplía los recursos de cada persona para mejorar su situación; promueve la autonomía de las personas, a fin de que lideren su propio proceso de cambio; y busca ser una respuesta inmediata con vocación de transformación duradera, implementando acciones que consoliden los cambios.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.