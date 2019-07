Tenerife Shipyards pide a la Autoridad Portuaria que muestre su apoyo al dique flotante con hechos

Tras una reunión mantenida hoy con Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria, los trabajadores de Tenerife Shipyards piden que el apoyo al dique flotante no se quede únicamente en palabras de apoyo, sino que se convierta en hechos y que se permita a Tenerife apostar por la reparación naval.

En la reunión, Pedro Suárez se mostró favorable a la idea de traer el dique flotante y generar entre 700 y 1000 nuevos puestos de empleo en la isla, priorizando el talento canario como siempre hace Tenerife Shipyards. Estas condiciones son conocidas desde hace tiempo por la Autoridad Portuaria, y aunque se comprometió públicamente a apoyar el dique flotante, la realidad es que a día de hoy el trámite sigue igual de paralizado que hace 3 años.Los trabajadores, por su parte, lamentan que el trámite medioambiental no se eleve a Madrid, que sería el siguiente paso en esta solicitud, algo que lleva paralizado en la Autoridad Portuaria desde el año 2017. "Nos han confirmado su apoyo a traer el dique flotante, pero a día de hoy el trámite sigue en la Autoridad Portuaria. Los trabajadores temen por sus puestos de trabajo, y eso genera mucha inquietud en el astillero", apunta María Name, directora de Recursos Humanos de Tenerife Shipyards.Desde la Autoridad Portuaria se han comprometido a elaborar un cronograma de trabajo sobre este tema que será entregado a la empresa la próxima semana. "Celebramos el compromiso de Pedro Suárez, pero necesitamos que las palabras se conviertan en hechos y que este trámite no se demore más".

Sobre Tenerife Shipyards

Tenerife Shipyards es una empresa perteneciente al Grupo Hidramar localizada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ofrecemos servicios y asistencia técnica al sector naval, centrándonos en el cumplimiento de los plazos establecidos y en la reducción al máximo de los períodos de inactividad.

Nuestro equipo de trabajadores altamente cualificado dedica todo el tiempo que sea necesario a planificar y evaluar el trabajo a realizar, con objetivo de mantener nuestra política de cero accidentes laborales y mantener la máxima calidad en los trabajos realizados.

Con una fuerte presencia en África y en el mar Mediterráneo, Tenerife Shipyards prioriza los proveedores locales para dar respuesta rápida a las necesidades de nuestros clientes.