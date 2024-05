El Cabildo reactiva la economía insular con la aportación de 324 millones de remanentes para financiar proyectos estratégicos

Y es que el presidente Morales aseveró que esta nueva medida económica da fe de que, en la Corporación insular, "seguimos con nuestra firme vocación de contribuir a la generación de empleo, a la reactivación y a la diversificación económica de Gran Canaria, a través de recursos directos, para infraestructuras y equipamiento, para la optimización de los espacios en los que desarrollamos nuestra convivencia y nuestra actividad económica, para la mejora de la calidad de vida de los hombres y mujeres de la Isla".

No en vano, tal y como recordó, "el Cabildo de Gran Canaria, en estos momentos, es la institución que más inversiones realiza en la Isla y, además, tiene proyección de futuro con estas nuevas obras", incidió. "Estamos hablando de más de dos mil millones de euros, 207 millones de los presupuestos 2024, otros 327 de los remanentes, 500 millones más del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias), 600 millones del Salto de Chira y obras en marcha de proyectos como 'La Cumbre Vive', del Instituto de Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, el Consorcio de Maspalomas y 'Gran Canaria Transforma', entre muchos otros".

Asimismo, el líder del Gobierno insular quiso hacer especial hincapié en el hecho de que estos nuevos fondos son remanentes que han quedado en el saldo final de la cuenta corriente de la institución, al cierre del ejercicio 2023, y que se constituyen así en un claro indicador de la buena salud financiera que hoy posee el Cabildo de Gran Canaria.

Porque, como cabe indicar, el remanente de Tesorería es la cantidad de dinero que queda disponible, tras haber pagado todos los gastos e inversiones correspondientes a un ejercicio económico o, lo que es lo mismo, el saldo final de la entidad al cierre de su ejercicio. De ahí que un saldo final positivo, como ocurre en el caso del Cabildo de Gran Canaria, es indicativo de que su economía goza de una buena salud, ya que posee más recursos líquidos de los que necesita para hacer frente a sus obligaciones, y deja constancia de una buena gestión económica y de la solvencia financiera de la Corporación.

69 millones para un plan adicional de inversiones en los 21 municipios

En el repaso que efectuó Antonio Morales de la distribución de esos 324 millones de euros de remanentes, destacó la puesta en marcha de un plan adicional de inversiones con todos los municipios de la Isla dotado de 69 millones de euros. Una iniciativa que, según sus palabras, "el Cabildo acometerá por primera vez en su historia y más allá de los planes de cooperación que cada año ejecuta con los distintos ayuntamientos de la Isla, porque no entendemos el desarrollo de Gran Canaria si no es desde la participación de los 21 municipios", subrayó, para indicar que los distintos ayuntamientos todavía no han presentado las obras que se van a ejecutar dentro de ese plan, "pero serán obras estratégicas, obras fundamentales para el desarrollo económico y social de cada uno de ellos".

Este nuevo plan será gestionado por la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, que controla Carmelo Ramírez, que recibe para sus proyectos un total de 69.110.00 euros de los nuevos fondos procedentes de remanentes.

Del mismo modo, y consejería a consejería, el Área de Presidencia y Movilidad Sostenible, con Teodoro Sosa al frente, obtiene 25.713.600 euros, con los que, entre otras acciones, acometerá la expropiación de los terrenos para la línea ferroviaria que discurrirá entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, a la que se han asignado 16.668.600 euros; así como las obras de rehabilitación y transformación en museo de la casa de Pepe Dámaso, con otros 700.000, y el acondicionamiento del solar norte de la Catedral de Canarias, para convertirlo en el Museo Arqueológico del inicio de la capital de la Isla, con 700.000 más.

Esta consejería, además, invertirá otros cuatro millones de euros en el Museo Canario, con los que se hará posible su proyecto de ampliación, que está paralizado desde el año 2012 y que, como dijo el presidente Morales, "vamos a intervenir, a través del Museo, para que esa obra se pueda finalizar". Y, además, aportará tres millones a la Asociación Adepsi, para la rehabilitación de su Centro para la Inclusión Social y Laboral de las personas con discapacidad intelectual en la edad adulta y la mejora de la calidad de vida de ellos y de ellas y de sus familias.

Por su parte, a la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, tutelada por Augusto Hidalgo, llegan 23.201.561 euros. Con ese montante, ejecutará trabajos de mejora en distintas vías insulares, como las de la GC-605 entre Tejeda, Ayacata y la Presa de Las Niñas, presupuestadas en 4.078.914 euros, e, igualmente, construirá el nuevo acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la GC-3, con 478.016 euros más, entre otras actuaciones.

Por otro lado, la construcción de una nave para el emprendimiento de economía circular de la Mancomunidad del Norte de la Isla, con un coste de 570.000 euros, será obra de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, dirigida por Minerva Alonso, a la que se ha asignado un total de 666.000 euros de estos nuevos fondos.

Asimismo, el Área de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, al mando de Isabel Mena, dispone de un total de 52.827.500 euros, de los que 40 millones serán para el proyecto de rehabilitación del antiguo Hospital, de cara a transformarlo en un centro sociosanitario, mientras que 8.827.500 euros más se emplearán en la adquisición de varios inmuebles en la Isla, que serán viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual, y otros cuatro millones irán a la compra del edificio de Santa Rosalía, entre otras acciones.

Igualmente, para la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica se han consignado 10.461.819 euros. Con ese total, el Área llevará a cabo el proyecto del emisario submarino de Bocabarranco, con un coste de 8.448.928 euros, y las obras en caminos agrícolas e infraestructuras ligadas al sector coparán los 2.012.891 euros restantes.

Del mismo modo, 17.224.378 euros son para sufragar iniciativas del Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, que coordina Raúl García Brink. Y, de entre sus proyectos, destacan los 717.000 euros de la participación del Cabildo de Gran Canaria con la Autoridad Portuaria y el Instituto Tecnológico de Canarias, en la construcción de una hidrogenera en el Puerto de la Luz y Las Palmas, para la producción de hidrógeno verde con destino al tráfico portuario. A ello se suman los tres millones de euros que se invertirán, sobre todo, en equipos para la transferencia de rechazos en los ecoparques Norte y Sur de la Isla; los 1,1 millones para el Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje de Tafira, y los seis millones para el proyecto de accesibilidad universal del Jardín Botánico Viera y Clavijo.

Y, como tercera acción impulsada por esta consejería, Morales citó los cuatro millones que se aportarán a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se repartirán entre el millón centrado en el autoconsumo fotovoltaico de la ULPGC, otros casi dos millones para la mejora de los edificios, los equipamientos de las aulas y los laboratorios, y 1,1 millones más, para el pabellón deportivo, que precisa una intervención urgente.

Finalmente, los proyectos promovidos por el Área de Deportes, capitaneada por Aridany Romero, se benefician de 124. 712.314 euros. Una cantidad que, entre otros destinos, se centrará en las obras a realizar en el Estadio de Gran Canaria, valoradas en 101.188.906 euros; en la Reforma integral del Centro Insular de Deportes de Gran Canaria y la reurbanización de su entorno, con 20.575.862 euros más, y en la adecuación del campo de hockey del anexo de la Ciudad Deportiva, con 1,2 millones.

Por último, Antonio Morales puntualizó con relación a esta lista de proyectos que "no se van a ejecutar todos durante este año. Es imposible que se pueda hacer la ejecución material, pero a partir de ahora figuran en los presupuestos, con muchos de ellos con los planes plurianuales correspondientes, para que cada una de las áreas de gobierno ya disponga de los recursos económicos suficientes que les permitan poner en marcha los presupuestos, las adjudicaciones de las obras y demás procedimientos", concluyó.