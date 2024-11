La economía de Tenerife mantiene un tono robusto en el tercer trimestre gracias al turismo y al empleo

Tenerife/ El Cabildo de Tenerife y la Cámara de Comercio provincial presentan el Boletín Insular de Tenerife relativo al tercer trimestre de 2024.

Durante el tercer trimestre del año la economía de la isla de Tenerife mantuvo un tono robusto, gracias al buen registro en la entrada de turistas extranjeros y nacionales y al extraordinario comportamiento del empleo. Una evolución positiva que también mostró el Indicador de Confianza Empresarial, con un crecimiento del 3,2% en la encuesta de octubre, muy superior al regional (2,4%), según se puso de manifiesto hoy, 15 de noviembre, en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife durante la presentación del Boletín de Coyuntura Insular de Tenerife correspondiente al tercer trimestre del año 2024.



El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, afirma que "nos encontramos en un momento económico bueno para Tenerife en el que las perspectivas arrojan un crecimiento fuerte y constante. Celebramos que el tercer trimestre arroje una foto de un momento bueno de la economía de la isla, que ratifica que Tenerife lidera el crecimiento económico de Canarias, que soporta la responsabilidad de apoyar el crecimiento económico". Y añade que "las políticas que parten de la estabilidad, del sentido común y de la colaboración con el sector privado funcionan, así como el estímulo a los sectores productivos y así se ha revelado con las diferentes políticas que se han puesto en marcha de forma inédita en el Cabildo de Tenerife para estimular a estos sectores". Afonso añade que "somos muy conscientes de que tenemos retos importantes que enfrentar y a eso también nos dedicamos y nos seguiremos dedicando. Satisfacción porque los datos de Tenerife son buenos, pero moderada porque tenemos debilidades y retos por enfrentar".

El presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, explicó que ambas instituciones comparten el objetivo común de crear un entorno estimulante para el crecimiento sostenible y competitivo de Tenerife por lo que "cualquier decisión que se tome, ya sea desde el punto de vista político o de la gestión, ha de tener una base científica, construida sobre los datos". Añadió que "esa es la importancia de este Boletín de Coyuntura Insular". Recordó que es un documento que sirve para evaluar los indicadores económicos recientes y anticiparnos a las tendencias económicas a corto y medio plazo". En este sentido, "es fundamental reforzar aspectos estratégicos como la formación a las personas trabajadoras para dar respuesta a uno de los principales problemas de nuestras empresas, además de la mejora de la movilidad y conectividad en la isla". "La mejora de la movilidad y la conectividad de Tenerife es otro de los grandes retos, porque lastra la competitividad empresarial, del mismo modo que afecta a la ciudadanía que cada día tiene que hacer frente a las dificultades", dijo Santiago Sesé para referirse al hecho de que "Tenerife ha vuelto a sufrir uno de los problemas que ya están convirtiéndose en una triste constante: el colapso del Aeropuerto del Sur".

En este punto, hizo un llamamiento a que todas las administraciones de Canarias y las organizaciones empresariales se unan para reivindicar al Ministerio del Interior que dote al aeropuerto de los recursos humanos necesarios. También pidió que se retomen las negociaciones entre las instituciones y el sector del taxi para que esta declaración del aeropuerto como zona sensible sea una realidad. La escasez de vivienda asequible y la inseguridad jurídica para la inversión extranjera son otros dos puntos que deben resolverse para mejorar la certidumbre empresarial.

El consejero de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal, Manuel Fernández, destaca que "el buen dato de la confianza empresarial con un crecimiento del 3,2% y que el 87% de las empresas tinerfeñas crecen que sus perspectivas económicas serán iguales o mejores en el último trimestre del año. Eso es muy importante, ya que genera ansias de inversión y en la creación de puestos de trabajo. La tasa de paro también es muy relevante, es la cifra más baja de los últimos 17 años, pasando del 33% al 13%". Fernández se muestra "muy satisfecho con el empleo industrial que sigue creciendo, un 2% con respecto a las cifras del año pasado, son 17.418 personas que trabajan directamente en el sector industrial de la Isla. Además, 2.000 personas más trabajan en el sector comercial con respecto a 2023. El sector primario isleño también crece en generación de empleo".

Por su parte, la directora de la Cámara, Lola Pérez, coincidió con el vicepresidente Lope Afonso al afirmar que "la economía de Tenerife mantiene un tono robusto en el tercer trimestre del año, coincidiendo con el verano, fundamentalmente gracias al sector turístico y a su impacto positivo en el comportamiento del empleo". Incidió en que el sector empresarial de Tenerife ha mostrado una gran fortaleza con el crecimiento del Índice de Confianza Empresarial del 3,2%, por encima de la media del tejido empresarial de Canarias. Lola Pérez también hizo alusión al hecho de que la demanda y el consumo ha seguido evolucionando de una forma muy positiva y puso como ejemplo el incremento del 4,5% de las matriculaciones de turismos durante el tercer trimestre del año. "Las ventas del comercio son otro indicador que ha mostrado una buena evolución del consumo, tanto a nivel regional como insular, que se traduce en una subida del empleo del sector del 2,7% interanual, acompañada de la disminución del paro registrado", dijo. Sin embargo, "el talón de Aquiles sigue siendo el tejido productivo, que no ha conseguido remontar tras de la pandemia". De hecho, el número de empresas es cada vez menor y, al finalizar el tercer trimestre las sociedades con trabajadores inscritas en la Seguridad Social se han reducido en un 0,1% en el trimestre y un -0,3% respecto a las cifras de hace un año. "Como indicador positivo respecto al tejido empresarial, la confianza en también muestra buenas cifras", dijo la directora, quien aseguró que los datos demuestran que una de cada cuatro empresas de Tenerife confía en mejorar su actividad en el último trimestre del año. "En resumen, estamos hablando de buenos resultados en el verano y muy buenas expectativas para el resto del ejercicio", aseveró.

Hay que destacar que el número total de turistas entrados en Tenerife (extranjeros y nacionales) en el tercer trimestre fue de 1.751.165 y, en lo que va de año, de 5.382.445, 620.744 más que de enero a septiembre de 2023 lo que supone un crecimiento anual del 13%. Una evolución que no solo ha permitido un crecimiento directo en las actividades relacionadas con el turismo, sino en el conjunto de los sectores productivos, especialmente entre las ramas de actividad vinculadas al sector servicios.

Resultados positivos desde el lado de la oferta, que también se han percibido en indicadores de demanda como pudieran ser las matriculaciones de turismos, que con 5.872 matriculaciones superaron en un 6,7% las realizadas en el tercer trimestre de 2023, o en las ventas del comercio minorista. Un aumento en el consumo de turistas y de residentes que ha retroalimentado la espiral del crecimiento económico y del empleo, tal y como se observa en los indicadores referidos al mercado laboral.

Así, al cierre del tercer trimestre la isla alcanzó una nueva cifra récord de ocupación según la última Encuesta de Población Activa con 426.660 trabajadores, un 0,4% más que en el segundo trimestre (1.580 trabajadores) y un 5,2% por encima de los existentes en septiembre de 2023, que supone 21.140 ocupados más en un año. En sentido positivo también se comportó el desempleo con una reducción del número de parados de 1.620 personas en el trimestre (-2,4%) que en términos anuales supuso una caída de 8.230 parados, un 11,1% menos que los existentes un año antes hasta situar la cifra total en las 65.630 personas. Buenos registros que sitúan la tasa de paro en el 13,33%, la más baja desde el año 2007 y más de un punto inferior a la media regional, que se situó en el 14,40%.

De cara al último trimestre del año las expectativas continúan siendo favorables con un 62% de los establecimientos empresariales de la Isla afirmando que espera mantener su actividad y un 25,2% con la confianza de que la misma aumentará en su comparativa con la del tercer trimestre del año.

Las previsiones para 2025 apuntan a una desaceleración en ritmo de crecimiento de la actividad y del empleo que nos obligará a arbitrar políticas y medidas dirigidas a consolidar lo logrado durante los últimos años. Medidas dirigidas a mantener nuestro tejido productivo, que durante los últimos cuatro años no ha sido capaz de crecer al mismo ritmo que lo ha hecho la actividad y el empleo, a través de la creación y el crecimiento de nuestras empresas, mejorando el entorno y las condiciones económicas para que estas puedan ser más competitivas, arbitrando los mecanismos necesarios para atraer inversión a la Isla, apostando por las personas y el capital humano y fomentando la diversificación y la internacionalización de nuestra economía.

