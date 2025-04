El Ayuntamiento de Breña Baja confirma su buena salud financiera en la liquidación presupuestaria de 2024

La Palma/ El Ayuntamiento de Breña Baja ha confirmado un estado financiero positivo tras la liquidación del presupuesto de 2024, tal y como confirma el Informe emitido por el Área de Intervención. "La gestión de este Grupo de Gobierno es seria y responsable. Todos los ajustes contables realizados sobre el estado de ingresos y gastos son positivos, tal y como se reconoce en el Informe.



El concejal de Economía y Hacienda del Breña Baja, Abel Pérez, añade que una vez practicada la liquidación del Presupuesto de 2024, el Informe del Área de Intervención constata que "cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con el objeto de la regla de gasto y estamos dentro del cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera".

Alta capacidad recaudatoria

Además, alcalde y edil destacan la óptima capacidad recaudatoria del Ayuntamiento de Breña Baja. Un ejemplo de ello es la recaudación del IBI, que se sitúa por encima del 90 por ciento.

De ahí Borja Pérez lamente las mentiras vertidas por la portavoz socialista en los últimos días. "Se confirma que o bien ignora varios de los aspectos de la gestión municipal o, lo que es peor, que miente a sabiendas a los vecinos y vecinas de Breña Baja.", afirma el alcalde Borja Pérez.

El regidor explica que la afirmación de la portavoz socialista sobre 4 millones de euros no recaudados "tergiversa de forma indecente la realidad". "De esos cuatro millones, dos corresponden al periodo 2024 y estamos aún periodo voluntario de pago, Mientras que los otros dos son derechos de dudoso cobro que se han ido acumulando entre 2008 y 2023, pero Breña Baja esta cada año en unos niveles de recaudación altísimo. Por ejemplo, la recaudación del IBI lo tenemos por encima del 90 por ciento.Es perverso mezclarlo todo sin explicar. Eso es tanto como engañar", lamenta el alcalde.

Abel Pérez también lamenta que la portavoz socialista "retuerza los datos". "Demuestra una falta de conocimiento alarmante. Quiere hacer pasar por gastos improvisados lo que son gastos no presupuestarios y que, como su nombre indica, no se incorporan en los presupuestos, ni en Breña Baja ni en ninguna otra corporación. Hablamos de cuotas a la Seguridad Social, cuotas sindicales, IRPF... no tiene nada que ver con gastos improvisados, es preocupante el desconocimiento que manifiesta alguien que quiere dirigir el Ayuntamiento", concluye Pérez.

