Santa Cruz ejecuta la mayor inversión pública de toda su historia

Santa Cruz de Tenerife/ El concejal de Infraestructuras detalla la relación de proyectos que están en marcha en la ciudad en diferentes fases, cuantificados en 17 millones de euros. El Ayuntamiento de Santa Cruz despliega en la actualidad la mayor inversión pública de su historia, de acuerdo con los datos aportados hoy por el sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, durante la Comisión de Control municipal.



Los proyectos que están en marcha en la ciudad, en sus diferentes fases administrativas, suman 16,7 millones de euros, lo que supone el 88,3 por ciento del presupuesto global del área de Infraestructuras para este ejercicio.

Díaz-Estébanez valoró no solo el elevado grado de ejecución presupuestaria de su departamento sino que detalló también el listado de las 31 obras que ejecuta la Corporación en estos momentos, más otras seis que desarrollan terceras administraciones.

El concejal destacó el trabajo de los técnicos municipales para dar salida a las obras, "una labor que se suma al resto de funciones administrativas que deben asumir en expedientes de naturaleza diferente a la inversora".

En su opinión, hay un "alto y satisfactorio" nivel de ejecución presupuestaria, que se traduce, por ejemplo, en la tramitación durante el segundo semestre de este año de 50 expedientes de obra.

En este sentido, aclaró que el plazo de ejecución de los trabajos suele ser diferente al período presupuestario anual, puesto que muchos de los proyectos empiezan en un año y prosiguen al siguiente, un aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar balances de gestión.

Díaz-Estébanez explicó también las diferencias entre los presupuestos de licitación y los presupuestos de ejecución. En este sentido, recordó que los primeros son superiores a los segundos. Este hecho, que en principio puede aparecer en los balances como inversión no ejecutada es, al contrario, una señal de buena gestión, no en vano se consiguen ejecutar las obras con menor coste para la Administración.

El concejal precisó que las bajas económicas en las adjudicaciones de obra de su departamento rondan el 15 por ciento con respecto a los presupuestos de licitación, "lo cual constituye un éxito en la gestión, porque ese dinero pasa a engrosar un remanente que luego será nuevamente invertido".

