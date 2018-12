El Ayuntamiento de Santa Brígida aprueba la Cuenta de 2017 con un superávit de 14 millones de euros

Santa Brígida/ El Ayuntamiento de Santa Brígida aprobó en sesión plenaria extraordinaria la Cuenta General de 2017, para su remisión urgente al Fondo Canario de Financiación Municipal, con la unanimidad de los 15 concejales y concejalas que asistieron al Pleno, al no poder acudir un edil de CxS y un concejal No Adscrito. Nuevamente, el ejercicio se cierra con un superávit, el más elevado en la historia de la Villa, con 14 millones de euros.



La sesión comenzó con la solicitud de aprobación de la urgencia por parte del alcalde satauteño, José Armengol, ante lo cual intervino el edil de UxGC, Martín Sosa, quien preguntó si el tema no podía ser debatido en el Pleno Ordinario que tendrá lugar la próxima semana, a lo cual fue respondido por el primer edil que señaló que era necesaria la urgencia para cumplir los plazos en este trámite y poder obtener la financiación autonómica. De hecho, debería haberse aprobado la Cuenta General con anterioridad pero no ha sido posible por un accidente que provocó que la interventora municipal estuviera de baja médica.

También intervino la portavoz del PP, Inmaculada Sáez, quien preguntó sobre la aprobación del Plan Económico y Financiero del municipio, tal como había solicitado la Intervención Municipal desde el pasado mes de febrero, siendo respondida que el citado plan no pudo aprobarse porque se estaba a la espera de la publicación de la sentencia del 'mamotreto' pero que éste podría presentarse si la sentencia conocida hace varios días no es recurrida por las empresas afectadas por la paralización de las obras del 'mamotreto', para lo cual el plazo finalizará el día 26.

La edil del CCD, Oneida Socorro comentó que votaría a favor por responsabilidad para que el Ayuntamiento no pierda la financiación del Gobierno de Canarias, pero que hay varios asuntos que advierte el informe de la Intervención, al señalar que no se cuenta con el Plan Económico, la situación económica de la Sociedad Municipal de Deportes, y el incremento del superávit que provoca que la Corporación tenga muchísimo dinero en los bancos y no se gasta para atender las necesidades del municipio cuando se ha guardado en las cuentas 8 millones en 2015, 12 millones en 2016 y 14 millones de euros en 2017, aunque "ya sé que me responderá que el Ayuntamiento está limitado por la legislación sobre el techo de gasto impuesto por el Gobierno de Rajoy", por lo que plantea que se debe aumentar el gasto desde el Ayuntamiento y conseguir que se suprima o se modifique por el actual gobierno.

En relación a la situación de la Sociedad Municipal de Deportes, el edil de Cs, Juan José Pons, comentó que el informe de Intervención es contradictorio, ya que se señala un aumento vertiginoso del gasto y subvención municipal a esta entidad, cuando el gasto del capítulo de personal se ha reducido en un 35 por ciento, así como el nivel de gasto general se sitúa en torno a lo que se gastaba este organismo en los años 2013 o 2014. El alcalde respondió afirmando que el dato recogido se refería a 2016, cuando el ajuste de plantilla impactó en el capítulo de gastos por las indemnizaciones al personal despedido. Asímismo, el concejal de NC, José Luis Álamo reiteró estos argumentos y señaló que también se tuvo que realizar una importante obra para poder usar la piscina dado que la caldera se había roto y no se podía climatizar.

