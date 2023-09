Periodistas estadounidenses recorren Tenerife para conocer de primera mano la oferta del destino

Tenerife/ El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destaca que Estados Unidos se confirma como destino preferente para la Isla.

Cinco periodistas estadounidenses conocen estos días como destino turístico de la Isla de la mano del Cabildo a través de Turismo de Tenerife. Los profesionales participantes colaboran en medios como USA Today, Esquire o Wine Enthusiast, entre otros, y durante una semana han podido descubrir los atractivos del destino con el objetivo de darlos a conocer a potenciales viajeros a través de sus publicaciones.



El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destaca que "Estados Unidos se confirma como destino preferente para Tenerife. La vinculación con el destino emisor se ha visto reforzada con deferentes acciones a través de asistencia ferias y la intención de ampliar la línea aérea que une a día de hoy Tenerife Sur con Nueva York. En los últimos años se ha incrementado hasta un 76% el número de visitantes previo a la pandemia. Buscamos consolidar este mercado emisor".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, pone de relieve "el trabajo de posicionamiento del destino en el mercado norteamericano, alcanzando un incremento de los resultados que logra captar el interés por Tenerife a través del conocimiento de sus potencialidades". Melwani añade que "el objetivo pasa por seguir avanzando en este campo, consolidando la apuesta de la aerolínea United Airlines con su vuelo directo a Tenerife, reactivando el tráfico de pasajeros a la Isla".

El programa de estancia en la isla de los participantes, que se ha realizado del 9 al 15 de este mes, ha incluido diferentes visitas y actividades. Han tenido la oportunidad de practicar senderismo, disfrutar del avistamiento de cetáceos en Los Gigantes, sumergirse en nuestras denominaciones de origen con una cata de vino en Bodega El Lomo, visitar un tramo de uno de los mayores tubos volcánicos del mundo, la Cueva del Viento, en Icod de los Vinos, o de conocer la historia de Garachico y Puerto de la Cruz. Entre los periodistas asistentes se encontraban Vicki Denig, periodista especializada en vinos y viajes en Decanter, Departures, Food & Wine, Liquor.com o Wine Enthusiast; Rachel Belkin, con especialización en viajes, negocios, tecnología y estilo de vida; John Sizemore, escritor y fotógrafo de viajes profesional que ha presentado su trabajo en el escaparate nacional de artistas RAW; Jesse Scott, enfocado principalmente en la industria gastronómica, con colaboraciones en medios como BBC, National Geographic Traveler, Lonely Planet, Time Out Miami, Thrillist o Travel + Leisure; y Katie Jackson, quien escribe sobre viajes de lujo, estilo de vida y gastronomía para publicaciones como USA Today, Esquire y Outside.

Virtuoso Travel Week

La presencia de Tenerife en el país norteamericano favorece también a la intensificación de la promoción, como la asistencia el pasado mes de agosto al Virtuoso Travel Week de Las Vegas. Así, el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, ha estado presente del 12 al 18 de agosto en el Virtuoso Travel Week de Las Vegas, el encuentro profesional de la asociación de agentes de viajes lujo más importante del mundo y que reúne cada año a más de 5.000 asistentes. Se trata de una de las acciones de promoción del destino en Estados Unidos y Canadá en el presente año, que se refuerza con diversas campañas conjuntas con la industria turística norteamericana, desde la aerolínea United Airlines al turoperador Avanti Destinations, pasando por las redes de agencias Virtuoso y Signature Travel Network, o las asociaciones de turoperadores y agencias USTOA o ASTA.

La Virtuoso Travel Week es un evento de carácter anual que en esta edición está permitiendo a la representación de la isla desplazada a Las Vegas tener acceso a los más de 20.000 miembros, asesores y socios de Virtuoso, lo que incluye hoteles, resorts o aerolíneas y proveedores de viajes de lujo, no solo de EEUU sino de más de 50 países de América, Europa, Asia, Oriente Medio y África.

La agenda de la isla en la ciudad norteamericana se completó con más de 100 reuniones de trabajo con responsables de compañías turísticas como Strong Travel Services, Gobal Travel Collection, GSC World Travel, Aspire Lifestyle, Travelworld International Group, Travelink o YYZ Travel Group, entre otras.

El mercado norteamericano muestra un progresivo interés por la isla, viéndose reflejado en las estadísticas de los últimos meses. Así, en lo que va de año 2023 hasta julio, un total de 18.535 viajeros americanos entraron en establecimientos hoteleros y apartamentos de Tenerife, un 21,8% más que en el mismo mes del año anterior, y un 76,8% más que en 2019, de acuerdo con análisis del departamento de Investigación de Turismo de Tenerife realizado a partir de los datos de la Encuesta de Alojamiento Turístico del ISTAC.

