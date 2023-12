La Isla muestra sus cualidades como destino de congresos y eventos de negocio en la IBTM, una de las dos citas principales del segmento MICE en Europa

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, señala que "Tenerife es un destino con experiencia en recibir visitantes relacionados con la organización de congresos y todo tipo de eventos, por eso partimos de la convicción de que el segmento MICE representa un importante nicho de mercado para la Isla, aportando un perfil de cliente con capacidad de gasto y que puede asociar días de estancia vacacional a su viaje profesional. Contamos con importantes elementos en nuestra oferta que nos posiciona como un destino muy competitivo en el segmento, por ello acudimos a las ferias más relevantes a nivel internacional, como la IBTM de Barcelona, con la ambición de seguir conquistando nuevas oportunidades ante los actores más importantes del sector".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, explica que "la Isla dispone de modernos centros de congresos con capacidad de hasta 4.000 personas y una amplia red alojativa especialmente de 4 y 5 estrellas, con capacidad de albergar congresos y eventos de negocios, regionales, nacionales e internacionales diversos; además de una excelente conectividad aérea que nos une con 145 aeropuertos de 29 mercados, así como con una temperatura media anual de 22 grados que hace aún más atractivo nuestro destino para el segmento MICE. Todo ello nos convierte en un destino muy competitivo en el sector MICE". Además, añade Melwani "esta es una industria que sobrepasa el ámbito turístico y que activa múltiples sectores productivos, no solo hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas o centros de congresos, sino todo tipo de servicios de azafatas, catering, montadores de estands, transporte, taxis, guías, traducción simultánea o audiovisuales".

IBTM es el acrónimo de Incentives, Business Travel and Meetings, y reunió a unos 15.000 profesionales de este sector, entre los que estaban planificadores de eventos (meeting planners), agencias especializadas en congresos y empresas que celebran regularmente encuentros de trabajo o viajes de incentivos para sus empleados.

Tenerife Convention Bureau participó en la IBTM acompañada de nueve empresas asociadas a la marca, entre hoteles, agencias de viajes especializadas en eventos y compañías de servicios congresuales. Además de las 25 reuniones con organizadores de congresos acreditados para la feria, los técnicos del TCB realizaron media docena de presentaciones a diversos grupos de profesionales que visitan la feria, desde cadenas hoteleras o revistas especializadas hasta agencias. También asistieron a las diversas presentaciones que realice Promotur-Turismo de Canarias.

Segmento MICE

El sector MICE complementa la oferta vacacional de la Isla y contribuye a su desestacionalización. Se trata, además, de un segmento que posiciona a Tenerife como foco de transmisión de conocimiento más allá de la tradicional oferta únicamente vacacional, lo que influye en la empleabilidad de talento local, y que suele atraer a un tipo de visitante de un perfil socieconómico medio y medio alto. Así, se estima que el gasto en destino de un cliente MICE es entre tres y cinco veces mayor al de un cliente vacacional si se contabilizan los gastos de alquiler de salas de reunión, coffee-breaks, almuerzos, audiovisuales, programa social, etc.

En Tenerife, la promoción de la Isla como destino congresual se lleva a cabo a través del Tenerife Convention Bureau (TCB), un departamento de Turismo de Tenerife que aglutina además a 60 empresas locales asociadas (centros de congresos, agencias de viaje, espacios singulares, empresas de servicios). El TCB asiste a ferias especializadas, organiza visita a organizadores profesionales de congresos en países como España, Alemania, Francia o Estados Unidos, y también asesora gratuitamente a todos aquellos profesionales de Tenerife que afrontan el reto de traer eventos a la Isla.