Arona, presente en el XII Foro Exceltur para debatir sobre la sostenibilidad social del Turismo

Arona/ La cita, previa a Fitur, congrega a alrederor de 1.500 asistentes de los sectores público y privado. El Ayuntamiento de Arona participa en el el XII Foro Exceltur 'Hacia el turismo que todos queremos', un Foro en el que toman parte alrededor de 1.500 asistentes cualificados de los sectores público y privado, entre los que se encuentran la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, y la segunda teniente de alcalde y concejala de Turismo, Promoción Económica, Sector Primario y Empleo, Dácil León.



La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) organiza este encuentro como previa al inicio de la feria turística Fitur 2024. En la reunión se analizan, entre otros asuntos, cómo procurar una mayor sostenibilidad social y que esta acreciente la empatía ciudadana hacia el turismo, un sector con un papel "clave" en la economía y el empleo en España.

Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, destacó la importancia de estar presentes en el Foro de Exceltur para mejorar y aprender desde el compromiso, desde dentro hacia afuera, para consolidar el destino. Esta serie de conferencias dan una visión estratégica y profesional sobre la situación del turismo a nivel mundial y permite definir qué estrategia quiere seguir el municipio y a qué retos quiere llegar Arona para que el turismo se posicione de manera determinante en el sector.

Por su parte, la concejala de Turismo, Dácil León, resaltó que el mensaje del Foro de Exceltur es el empeño en tratar de hacer las cosas mejor; que el crecimiento que produce la industria se traduzca en una mejora en la distribución de la riqueza que genera, mejoras en las condiciones de trabajo y mejores condiciones en cuanto a sostenibilidad; y que todo ello llegue realmente a la ciudadanía.

Entre los análisis que se están llevando a cabo en las diez ponencias del XII Foro de Exceltur están:

- 'Out of the box': nuevas realidades turísticas globales

- Valorizar la imagen del turismo: un objetivo común

- Grandes tendencias macroeconómicas que marcarán el turismo en 2024

- El desafío del talento y cuidado del entorno: elevar orgullos de pertenencia

- Inversiones sostenibles en el sector turístico

- Acercar miradas: resetear el turismo y su valor para la sociedad

- Movilidad sostenible, factor clave y alcanzable para el turismo del futuro

- Conocer para mejorar: políticas comprometidas para avanzar

- Surfeando la ola digital: ámbitos clave de la innovación turística

- Crecimiento responsable y con propósito: nuevos escenarios de convergencia