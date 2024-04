Turismo y restauración lideran el empleo en Semana Santa

Tenerife/ El presidente de CEOE Tenerife, en relación a los datos del paro publicados, destacó que los resultados son bastante alentadores, especialmente debido al impulso generado por el sector servicios, en particular el turismo y la restauración. La Semana Santa registró una alta ocupación, lo que contribuyó significativamente a la actividad económica, demostrando su efecto tractor en la economía canaria. Se reporta una disminución de más de 4,600 parados, situando la cifra total en 165,000, lo cual es un dato positivo. No obstante, se reconoce que esta mejora puede ser coyuntural.



Pedro Alfonso, aprovecho la oportunidad para hacer hincapié en la importancia de comprender que actualmente no existe un modelo alternativo en Canarias que pueda sustituir al turismo en la generación de empleo y riqueza. Instó a la reflexión a aquellos grupos que se oponen al mismo, señalando que están dañando la reputación de las islas y que ese no es el camino a seguir. Enfatizó la necesidad de centrarse en la mejora de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la búsqueda de soluciones para los desafíos de las islas, en lugar de depender de subsidios adicionales financiados por las arcas del Estado, ya sobrecargadas y financiadas previamente por la actividad económica de empresarios y trabajadores por igual.

El presidente también expresó la preocupación de los empresarios respecto a la falta de financiación y el exceso de gastos por parte del Estado, especialmente en el ámbito de las pensiones. Señaló que estas ineficiencias generan un agujero importante en las finanzas públicas, al igual que la falta de control sobre las bajas de las empresas, lo cual resulta en altos costes para la Seguridad Social. Insistió en que la reducción de gastos debe ser una responsabilidad compartida, y no recaer únicamente en los empresarios y trabajadores.

