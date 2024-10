La incertidumbre no frena al cliente británico, que lidera la facturación turística en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria/ Ni la inflación o la incertidumbre financiera y política. Ni siquiera la aparición de conflictos armados en el panorama internacional.

Nada frena al cliente turístico del Reino Unido y su deseo por escapar de la nube permanente que identifica su rutina. El británico no está dispuesto a renunciar a su semana de vacaciones en Gran Canaria y se ha posicionado no solo como el de mayor presencia y volumen sino como el que más gasta en su estancia en Gran Canaria. "Cerraremos el mercado británico en 2024 con una cifra histórica, por encima de nórdicos y alemanes, como el principal mercado de clientes de la isla", afirmó Pablo Llinares, director gerente de Turismo de Gran Canaria, para destacar a continuación que "lo más importante no es el volumen de visitantes sino el comportamiento de estos en el destino, la facturación que genera y cómo se reparte. Ahora lo que vemos en el británico es una tendencia a moverse más por toda la isla, repartiendo así la riqueza que genera por toda la geografía insular y que el gasto económico de este cliente es superior a la media del resto de mercados nacionales. Por lo tanto, estamos atrayendo a un turista de mayor poder adquisitivo, con la intención de que ese gasto se quede en nuestra isla".