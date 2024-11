Turismo de Tenerife impulsa la innovación del sector con un evento dirigido a abordar los desafíos del mercado

Tenerife/ ´Innovación turística 360º´ reúne a más de 20 empresas y profesionales turísticos en una sesión de trabajo destinada a implementar la transformación y la adaptación tecnológica en el sector. Más de 20 empresas y profesionales autónomos vinculados al sector turístico participaron esta semana en el evento Innovación turística 360: crea experiencias únicas para tu negocio celebrado en el hotel Silken Atlántida de Santa Cruz de Tenerife. Una sesión de trabajo integrada en el proyecto Tenerife + Talento de Turismo de Tenerife dirigida a abordar los desafíos del mercado que permita a los profesionales turísticos reconocer posibles vías de mejora y crecimiento a través de la implementación de nuevas herramientas y estrategias tecnológicas.



El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, afirma que "Tenerife es un destino que sigue avanzando en el liderazgo de la industria turística con iniciativas que buscan el desarrollo de las empresas para facilitar el impulso a la calidad y a la competitividad del conjunto de la oferta, objetivo en el la formación y recualificación profesional juega un papel determinante. Queremos asegurar la mayor rentabilidad posible para nuestras empresas y autónomos, así como retener el talento que atesora un sector tan competitivo como el turístico, aprovechando el conocimiento y el uso de las nuevas herramientas digitales, lo que a su vez contribuye a tener un tejido empresarial más concienciado, sostenible y alineado con la estrategia de destino inteligente que venimos desarrollando en Tenerife".

En la presentación del evento, Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, destacó las líneas estratégicas del programa Tenerife +Talento, "un programa que refleja nuestro compromiso con la formación y la cualificación de los profesionales del sector. Apostamos por el talento humano como eje clave para la competitividad de nuestro destino, especialmente en un contexto donde la tecnología y la sostenibilidad son esenciales para ofrecer productos y servicios turísticos de excelencia." Melwani añadió que "Tenerife está liderando el cambio hacia un turismo más innovador y sostenible. Gracias a programas como Tenerife+Talento, estamos preparando a nuestras empresas para los retos del futuro, asegurándonos de que nuestro destino no solo sea atractivo para los visitantes, sino también un motor de desarrollo para la comunidad local."

Mesa redonda

La programación del evento del miércoles incluyó una mesa redonda sobre innovación turística y un workshop práctico de cocreación de nuevos productos y servicios a través de la metodología Design Thinking, que apuesta por la búsqueda de sinergias para fomentar la creatividad a la hora de encontrar soluciones o alternativas novedosas. La mesa redonda contó con la participación de la CEO de Senda Ecoway, Lola de Azero; el fundador de Feel Tenerife, Jaime Muñoz; y la Picarus Sailing Club, Katahisa Ugidos. Durante el debate se abordaron las claves para integrar innovación y sostenibilidad en los modelos de negocio turístico, poniendo énfasis en cómo las nuevas tecnologías pueden transformar las experiencias del cliente. El fundador de Feel Tenerife, Jaime Muñoz, señaló que "innovar no es solo incorporar tecnología, es entender al cliente y rediseñar nuestras propuestas para superar sus expectativas. La diferenciación y el constante cambio del modelo de negocio es otro valor que no se puede olvidar".

Entre los asistentes se encontraban empresas locales que han comenzado a aplicar lo aprendido en las sesiones previas del programa. Laetitia Louis, fundadora de Eco Tours Tenerife, empresa de excursiones turísticas, señaló que "las mentorías y los talleres prácticos me han permitido estructurar un plan de trabajo muy bien definido junto a mi mentor que ya está dando resultados en mi negocio. Estoy logrando conectar mejor con mis clientes y ofrecer experiencias más personalizadas."

Asimismo, Mary Luz Acosta de Casa Doña Carmela, otra de las empresas participantes del programa, reconoció que el itinerario formativo le ha ayudado a fortalecer sus servicios, alienándolos con las demandas actuales del mercado. Además, destacó la importancia de este tipo de eventos presenciales para crear sinergias con otras empresas y adoptar nuevas metodologías para aplicar en su negocio.

Beneficiarse de Tenerife + Talento

El Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, mantiene abierto desde hace unos meses el programa formativo 'Tenerife+Talento' con el objetivo de ayudar a las empresas turísticas de la isla a impulsar su competitividad y adquirir nuevos conocimientos para aplicar en sus negocios. Esta iniciativa, totalmente gratuita, busca capacitar y dotar de nuevas habilidades a los empresarios de negocios turísticos de Tenerife, especialmente a las pymes y empresas locales.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU, y se integra en el proyecto Tenerife Reset dentro del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística aprobado por la Comisión Sectorial de Turismo, que engloba otras iniciativas que fomentan el desarrollo de la competitividad de las empresas turísticas de Tenerife, poniendo el foco en nuevos segmentos y en la formación del sector.

Ofrece una plataforma con más de 80 píldoras formativas en vídeo que abarcan áreas clave como sostenibilidad, cultura digital, análisis de negocio, metodologías ágiles, estrategia orientada a cliente, entre otras. El itinerario de competitividad turística incluye también el servicio de mentoring gratuito para el desarrollo de un plan de mejora personalizado y eventos presenciales relacionados con el Turismo 4.0 para abordar nuevos desafíos y fomentar sinergias entre diferentes actores del sector.

Las empresas interesadas en aprovechar estos recursos pueden registrarse a través de este formulario.

