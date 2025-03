Gran Canaria confirma en la ITB que el mercado alemán continuará al alza en el 2025

El ministro de Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu, coincidió en esta valoración durante su visita al espacio de Islas Canarias. "Se confirma que la tendencia en 2025 es seguir creciendo. Crecemos más en los ingresos en destino y esto supone una inyección de prosperidad para Canarias, más allá del número de visitante. Lo importante es seguir invirtiendo en generar una propuesta de valor y de calidad que es lo que Canarias hace y nos anima muchísimo que estando en la ITB podamos empezar el año con una buena tendencia", expuso Hereu.

El consejero de Turismo de Gran Canaria, por su parte, explicó que un buen indicador a la hora de establecer previsiones suele ser el número de plazas puestas en el mercado por las aerolíneas, ya que se realizan en base a previsiones y al nivel de reservas, que según apuntan los técnicos se ha disparado la venta con antelación desde el pasado mes de noviembre. "La situación de la conectividad alemana hacia el destino grancanario muestra una recuperación clara de niveles, sobre todo a partir de noviembre de 2024, cuando se empiezan a obtener resultados superiores a 2023 y 2019. Tendremos que ver el cierre del invierno, pero la mejora es evidente y apunta a una temporada histórica en ingresos", apuntó el consejero.

En la presente temporada de invierno, la isla cuenta con 666.710 plazas, un 13,6% más respecto a la temporada de invierno 2023/2024. Mientras, la previsión de plazas para el verano de 2025 presenta también importantes valores al alza, con un aumento del 22,8%, con 406.245 plazas totales. Entre estas, 233.488 plazas están previstas entre abril y junio, con un incremento del 28% respecto al año anterior. Entre agosto y octubre, 174.209 plazas, un 17% más. Cabe recordar que el mercado alemán en fundamentalmente de invierno.

El destino turístico de Gran Canaria es uno de los pocos, a nivel internacional, que muestran un crecimiento en cuanto al número de clientes alemanes, con tres puntos porcentuales de incremento respecto al año 2019, referencia anterior a la pandemia y también a la aparición de problemas energéticos y financieros que han lastrado la economía bávara en los últimos años. De hecho, el alemán aún no ha recuperado los valores prepandémicos, ya que se contabilizan un 10% menos de viajes turísticos totales. "Pese a viajar menos, lo hacen más a la isla de Gran Canaria, un destino con un 68% de repetidores en este mercado y que lidera también en cuanto a días de estancia, con 11,8 jornadas, por 10,4 del resto de mercados. Lo cual añade valor a la relación con este cliente, que ha sido de una importancia mayúscula en el pasado y vuelve a serlo ahora. Es el cliente que mayor rendimiento económico genera por cada estancia y se ajusta a nuestra estrategia, basada en la idea de crecer moderada y de manera sostenible", explicó el consejero.

"Los datos de este mercado han sido muy positivos para Gran Canaria en el 2024, y vienen a refrendar la mejora continua de este cliente y también la del propio destino, con puesta en valor evidente en la oferta, con una infraestructura turística renovada, gracias al esfuerzo que estamos haciendo con el Consorcio de Maspalomas, y también, de manera importante, en la posición creciente que ocupa la gastronomía y el producto local entre las motivaciones de este cliente", explicó Carlos Álamo. Pero por encima de estos valores, el consejero destacó el hecho de que el cliente alemán ha reducido de manera notable la contratación de paquetes del todo incluido, lo cual beneficia a los negocios de la isla. La contratación de paquetes de todo incluido ha descendido a un 27,26% cuando el año anterior era de 32,31%. Aumenta con ello el porcentaje de alojamiento con desayuno, de 25,62% en 2023 a 30,25% en 2024. "Para nosotros es una prioridad, que el cliente se gaste más dinero en la isla y para ello ahora encuentra motivos para hacerlo que antes no tenía. Sin ir más lejos, el 35% de ellos tiene entre sus prioridades el disfrutar de nuestra gastronomía y ahora el turismo activo, el deportivo y natural, con un gran interés en los senderos, ha permitido también deslocalizar y repartir los turistas por toda la isla, con el efecto que tiene esto en el resto de los municipios no turísticos. Hay un dato significativo. Los ingresos turísticos en la isla, sin contar los de Mogán y San Bartolomé de Tirajana han crecido un 66% respecto al 2019", apuntó Álamo.

El hecho fundamental para el consejero de Turismo está en la puesta en valor del producto complementario al sol y playa, que sube en las estadísticas. "Si analizan los datos, se ve como hemos regresado a los buenos números de la época anterior a la pandemia, pero hemos incorporado y puesto en valor recursos y productos de la isla que ha elevado la facturación en valores muy superiores a los de la inflación en los últimos años. Me refiero a la gastronomía, a la oferta vinculada al turismo activo y al deportivo, las visitas a la cumbre, al interior o a los municipios del norte, entre otros factores que además están siendo claves para impulsar el empleo como nunca antes en nuestro territorio", manifestó Álamo.