Adeje se mantiene como el destino más competitivo de España según el estudio elaborado por Exceltur

Adeje/ Solytur 2024 analiza cien mil indicadores de calidad, mejora de los espacios públicos o aprovechamiento de los recursos turísticos para mejorar la vida de la ciudadanía.

Por segunda ocasión consecutiva, Adeje ha sido designado como el destino turístico más competitivo de España según el estudio SolyTur hecho público hoy, jueves 20 de marzo, por Exceltur. El informe, que analiza más de cien mil datos diferentes de destinos de todo el país, se ha dado a conocer en el foro nacional que organiza la Asociación para la Excelencia Turística, que integran los agentes económicos más importantes del sector y que preside Gabriel Escarrer. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que participó en una ponencia; y la concejal de Turismo, Patricia Paulsen Fölling. Además de numerosos alcaldes y representantes políticos y empresariales de todo el país, junto al ministro de Turismo, Jordi Hereu, y la secretaria de Estado, Rosario Sánchez.



De los 20 destinos más importantes analizados en este monitor correspondiente a 2024, que ha presentado el vicepresidente de Exceltur Oscar Perelli, Adeje lidera el ranking por su apuesta por propuestas turísticas empresariales de alto nivel y la mejora de los espacios públicos, teniendo en cuenta la alta protección de su territorio en la puesta en valor del turismo y su aprovechamiento social y económico. En el ránking, Adeje está seguido por Calvià, Playa de Palma de Mallorca, Benidorm y Marbella.

El informe analiza en profundidad la posición competitiva de los 20 municipios más relevantes de la costa y las islas españolas, en base a 63 indicadores determinantes de su capacidad de competir en el futuro, utilizando más de 100 mil datos. Como resultado del mismo, Adeje lidera el ranking de competitividad turística responsable SolyTUR 2024, repitiendo su posición respecto a 2019.

Adeje como ejemplo

En el caso de Adeje destaca la alta aportación del turismo en el ámbito social, en aspectos como la generación de empleo, la colaboración público-privada, la buena actitud de la ciudadanía local hacia el turismo o el respeto por el territorio, con más del 80% del suelo protegido.

Como ejemplo, Rodríguez Fraga explicó como hace pocos días se supo que el municipio ya ha bajado de la barrera de las dos mil personas desempleadas, concretamente 1982, algo que "nos preocupa y seguimos trabajando por esas personas, pero que en la realidad significa un paro estructural que es muy difícil de resolver". Este trabajo se realiza gracias a que más de dos mil empresas, en su mayoría turísticas, están registradas en la bolsa de empleo del municipio, generando a diario oportunidades para cientos de personas de toda la isla, no solo de Adeje.

"Hemos mantenido a lo largo de los años nuestra apuesta por la excelencia, siempre hemos dicho que este es nuestro modelo y que, aunque tenga muchas cosas que mejorar, es el que mejor resultados ha dado, y este estudio lo vuelve a demostrar", comentó al alcalde, para quien "el respeto de nuestro entorno, la estabilidad y el rigor de todos los agentes y la cadena de valor que influye en el municipio, ha sido un acierto. Estos datos deben ayudar a lo que más nos preocupa: que el turismo siga generando riqueza y oportunidades para toda la ciudadanía adejera, nuestro principal objetivo", aseguró el alcalde, quien felicitó y agradeció durante el acto la implicación de la ciudadanía de Adeje, los trabajadores y trabajadoras del sector y de el tejido empresarial. "Sin ello", afirmó, "estos buenos datos no serían posibles".

El mantenimiento y puesta en valor de la costa como principal recurso y atractivo turístico es uno de los aspectos en el que Adeje queda en primera posición, el informe analiza la gestión ambiental y puesta en valor de las playas, la accesibilidad, las instalaciones náuticas, navegación y vela, surf, excursiones marítimas o submarinismo.

En la orientación a la excelencia del modelo alojativo Adeje vuelve a situarse en primer lugar tras analizar los datos sobre su apuesta por la oferta reglada, la excelencia de la oferta hotelera, así como su posicionamiento, estacionalidad y economías de escala.

Los datos acerca del desempeño, resultados económicos y sociales, arrojan también buenos resultados para el municipio sureño, volviendo a colocarlo en primera posición. En este apartado se analizan los ingresos totales, así como los ingresos medios por plaza alojativa, la productividad territorial, el atractivo de la estancia y el empleo generado por la actividad turística. Este desempeño económico y social se traduce en oportunidades de empleo y de emprendeduría y es sobre lo que pivota toda la estrategia de Adeje, que también ha sido elogiada. "No me cansaré de decir que si el turismo no genera riqueza entre nuestra gente, de nada sirve. Y se está demostrando que la genera. Eso no quita que se dejan mejorar aspectos y sabemos que las condiciones de algunos empleos se pueden mejorar, así como la formación o los salarios en algunos tramos. Estos son algunos de los retos para el presente y el futuro", dijo Rodríguez Fraga.

Buenas posiciones ha alcanzado también Adeje en los pilares que tienen que ver con la diversificación de productos y apuesta por las mejores experiencias lúdicas diferenciales: golf, familiar, naturaleza, ocio nocturno, gastronomía, bienestar, etc. donde ha quedado tercero, así como en gobernanza y gestión estratégica. Precisamente este es uno de los puntos destacados del informe, donde se valora la prioridad política concedida al turismo, el esfuerzo presupuestario municipal y la apuesta por la transversalidad entre áreas.

