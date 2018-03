El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, aseguró hoy que el alquiler vacacional es una buena oportunidad para la ciudad, en tanto puede contribuir a la rehabilitación del patrimonio histórico por la iniciativa privada, "eso sí, con proyectos rigurosos y cumpliendo los criterios que se establezcan en la normativa municipal y autonómica".

Bermúdez, que se reunió hoy con el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, para analizar aspectos del borrador de decreto que prepara el Ejecutivo autónomo, señaló que la rehabilitación del patrimonio en el centro de la ciudad puede ser uno de los efectos positivos de esta emergente modalidad turística.

Precisamente, el consejero subrayó que una de las características del futuro Decreto es que dotará a los ayuntamientos de capacidad de decisión para regular en sus ámbitos territoriales el alquiler vacacional.

Santa Cruz es el primer municipio de Canarias que elaborará una ordenanza municipal, "con el objetivo de regular una actividad, que hoy en día no supone un problema para la ciudad, pero que debemos ordenar, no solo para que sigua siendo así, sino para generar nuevas oportunidades económicas en la ciudad", dijo el acalde.

Se trata, en última instancia, de asegurar la convivencia entre el uso residencial de las viviendas y el eventual uso turístico, de manera que no se produzca un incremento inasumible de los precios en el primero de los casos.

A este respecto, el alcalde adelantó que el futuro decreto "permitirá determinadas cosas que viene bien a Santa Cruz, como la posibilidad de que viviendas ubicadas en zonas que gocen de protección puedan ser destinadas a tal fin o que, incluso, un edificio entero pueda reservarse a ello respetando la unidad de explotación".

Además, el acalde descartó que por el momento exista una relación directa entre las viviendas vacacionales y el incremento de los precios de los alquileres en la ciudad. "No hay ningún estudio riguroso que lo determine, sobre todo porque la oferta es aún pequeña en comparación con el total de viviendas censadas"

Bermúdez también adelantó que el objetivo del Ayuntamiento es tener aprobada la ordenanza este mismo año, una norma en la que se regularán las zonas donde se permitirá el alquiler vacacional, "con la definición de unas densidades según cada área del municipio".

A la reunión, además del alcalde y del consejero canario, asistieron también el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa; el noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento, Alfonso Cabello, y el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife.