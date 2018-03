Tenerife/ En la antesala de la ITB, el turoperador alemán entregó anoche en la capital germana los premios con los que los clientes reconocen a los 100 mejores establecimientos del mundo. Un año más, el turoperador alemán TUI entregó sus TUI Holly 2018, un galardón que recibieron anoche en Berlín nueve establecimientos hoteleros de la provincia tinerfeña, todos asociados a Ashotel, y otros once de la provincia de Las Palmas entre los cien mejores hoteles del mundo donde trabaja este operador turístico. Este reconocimiento tiene gran importancia para los hoteleros, pues mide el nivel de satisfacción que los clientes reflejan en una encuesta que rellenan al término de su estancia.



Los nueve hoteles de la provincia tinerfeña premiados son Jardines de Nivaria, Roca Nivaria, Riu Garoé, Riu Palace Tenerife, Vincci Selección La Plantación del Sur, Tigaiga, Botánico The Oriental Spa Garden, Apartamentos Ambassador y Playa Calera, todos de Tenerife salvo el último, de La Gomera, y casi todos premiados también en la edición anterior.

A la gala de entrega de estos premios, celebrada en el recinto de eventos Umspannwerk Alexanderplatz de Berlín, asistieron, entre otros, el presidente y vicepresidente de Ashotel, Jorge Marichal y Enrique Talg, cuyos establecimientos fueron premiados.

Estos nueve establecimientos de la provincia tinerfeña se suman a otros once de la provincia de Las Palmas. Son los siguientes: Apartahotel Gold by Marina, Cordial Mogán Playa, Seaside Palm Beach, Gloria Palace Royal Hotel & Spa, Riu Palace Meloneras Resort, Seaside Gran Hotel Residencia, Seaside Hotel Sandy Beach, Hotel The Puerto de Mogán, Reina Isabel, Parque Tropical y Las Costas.

Los 20 galardones otorgados a Canarias sitúan al Archipiélago como el segundo destino con mayor número de premiados con el TUI Holly 2018, seguidos de Turquía, con 21 hoteles galardonados. En 2017 los premiados en Canarias fueron cinco menos que en esta ocasión.

Los TUI Holly, que llevan reconociendo a los 100 mejores hoteles vacacionales del mundo desde 1994, son un símbolo de éxito en la gestión hotelera, y recogen la valoración que los clientes hacen de la atención, las instalaciones, el servicio, la comida o la limpieza del establecimiento, entre otros aspectos puntuables.

