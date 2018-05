La campaña, cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se basa en una pieza audiovisual rodada en Londres en un día lluvioso bajo el nombre "Hay diferentes maneras de mojarse". El montaje contó con la participación de David Gilliver, un artista que realiza curiosas escenas callejeras con miniaturas y objetos cotidianos. Bajo el supuesto de que cuando llueve miramos más al suelo que a las vallas publicitarias, se decidió utilizar los charcos como el soporte para realizar una campaña que, en su versión en inglés "There are different ways of getting wet", exponía diferentes situaciones que reflejan cómo te puedes estar mojando de una forma mucho más agradable que en un día lluvioso, si estuvieses en las islas y realizaras cualquier actividad en contacto con el agua. Escenas de surf, pesca, baños en el mar o avistamiento de cetáceos son algunas de las opciones que podrías estar disfrutando en alguno de los siete destinos, incluso en invierno. Las personas que paseaban por la calle ese día, se paraban a mirar con atención las figuras en los charcos y sus propias fotos compartidas en sus redes sociales ayudaron a que el video y la campaña se hiciese viral. "After-rain Ads" ya obtuvo un reconocimiento en los premios The Travel Marketing Awards, con un platinum, considerado como el premio absoluto. El nuevo galardón de Actualidad Económica se suma a los otros seis que ha ya conseguido la estrategia de marketing de Islas Canarias a lo largo de este primer semestre de 2018.