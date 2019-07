El Cabildo promociona en Suecia la oferta de actividades deportivas de Tenerife

Tenerife/ El ironman de Jököping, una de las pruebas más destacadas del calendario europeo, permite al destino mostrar sus cualidades como lugar ideal para el entrenamiento. El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y su marca Tenerife No Limits (TNL), ha desarrollado a principios de julio una acción de promoción en el ironman 70.3 de Jönköping, donde tiene lugar una de las pruebas de triatlón más destacadas de Suecia y de todo el calendario europeo. Mediante un estand, el destino mostró a los 2.700 inscritos, así como al público asistente al evento, las excelentes cualidades de entrenamiento que ofrece durante todo el año.



Además del clima primaveral los 365 días del año, Tenerife brinda las mejores posibilidades para que los aficionados, y también los profesionales, entrenen en la Isla sus respectivas disciplinas deportivas. Los practicantes de carreras trail y triatlones cuentan con unas condiciones excepcionales en Tenerife, con rutas y zonas especialmente habilitadas para ello además de infraestructuras deportivas y alojativas de primer nivel para completar una estancia de preparación disfrutando a la vez de todos los encantos del destino turístico.

La promoción de la Isla durante el ironman de Jököping permitió a Tenerife No Limits mostrar no solo las condiciones de la Isla para estos deportes sino como destino para la celebración de grandes eventos deportivos para amateurs y profesionales de deportes como la natación, las pruebas de trail, entre las que destaca la Tenerife Bluetrail, el running o el ciclismo —la Vuelta al Teide en este caso es un ejemplo de ello—.

La presencia en este evento de TNL en Suecia se suma a la asistencia, también este año, a la prueba multiaventura Outdoor Live de Estocolmo, lo que contribuye a la promoción del destino en un mercado muy activo y que busca durante sus vacaciones un destino en el que practicar su deporte preferido.

Tenerife No Limits

Tenerife No Limits es la marca de Turismo de Tenerife que promociona Tenerife como un destino idóneo para la práctica de una gran variedad de deportes y actividades de ocio: la Isla como gimnasio al aire libre abierto 365 días al año. Aglutina toda la oferta activa, desde empresas especializadas que prestan todo tipo de servicios relacionados tanto con deportes como con actividades físicas de ocio a centros de alta tecnificación, grandes eventos deportivos u hoteles especialmente preparados para atender las demandas de los deportistas.

De acuerdo con los datos elaborados por el Departamento de Investigación de Turismo de Tenerife a partir de las encuestas realizadas a los viajeros, casi el 10 por ciento de los 5,8 millones de turistas que recibió la Isla en 2018 (aproximadamente 530.000), practican el senderismo, que se sitúa como principal actividad deportiva de todas las que se incluyen en Tenerife No Limits.

A continuación se sitúan el submarinismo y el buceo deportivo, el golf, el bike y el ciclismo, con cifras que superan los 75.000 practicantes cada uno de ellos. El surf y el body board, la navegación (vela y pesca deportiva), la escalada, el parapente, el windsurf, el kitesurf, el kayak y el stand up paddle ocupan las siguientes posiciones de una lista en la que se incluyen también las rutas a caballo o la apnea.

