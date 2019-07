Despide la ola de calor con las mejores playas de España

Nacional/ En pleno verano, recién salidos de una ola de calor histórica que ha batido récords de temperatura en múltiples observatorios del país y de un mes de junio con máximas históricas ¿a quién no le hace falta refrescarse?

La piscina es una opción muy socorrida si no tienes el mar a mano, pero donde se ponga una buena playa, que se quite lo demás. No hace falta irse muy lejos para disfrutar de playas espectaculares con arenas blancas y aguas turquesa que parecen salidas de una postal, tenemos auténticos paraísos terrenales en nuestro mismo territorio. Por eso Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, ha analizado más de 2000 playas nacionales y ha elaborado un ránking con las mejor valoradas por los usuarios de Google. Si con esto no te convencemos para irte de vacaciones ¡ya nos vamos nosotros!